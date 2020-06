Bon plan VPN : pourquoi cette offre CyberGhost est ULTIME 🔥

Les VPN ont fait leur entrĂ©e dans notre monde connectĂ© il y a quelques annĂ©es et aujourd’hui, leur technologie est en plein essor. Ce sont des centaines de millions d’internautes qui ont fait le choix d’utiliser un VPN au quotidien pour se connecter sur le web.

Au vu des nombreux avantages de ces applications, on comprend pourquoi. Grâce Ă leur rĂ©seau sĂ©curisĂ©, il protège votre trafic internet et les donnĂ©es transitant sur ordinateurs, tablettes et mobiles. Ils permettent aussi de dĂ©bloquer des sites inaccessibles Ă cause des blocages gĂ©ographiques ou de la censure numĂ©rique. Et pour couronner le tout, il n’y a nullement besoin d’ĂŞtre un professionnel des technologies pour savoir l’utiliser.

Cyberghost VPN est une référence sur le marché depuis 2011. Et ce mercredi, ce logiciel premium casse les codes avec une remise unique de 80% par rapport à son prix normal. Ainsi, son abonnement VPN tombe à 2,64€ par mois (au lieu de 12,99€). Bref, si vous voulez avoir un maximum de sécurité (et aussi un maximum de fiabilité), vous ne devez pas hésiter.

CyberGhost, un VPN et un accès illimité à internet

Pour naviguer en toute sécurité et de manière totalement libre, le VPN CyberGhost est la solution optimale. Il faut dire que sa politique de non conservation de vos données de connexion (no-log) associée à son chiffrement robuste AES 256 bits permettent de protéger efficacement les données et la confidentialité de ses utilisateurs. Toutes vos activités sur internet seront intraçables : même lui ne sait pas ce que vous faites en ligne.

Depuis son application très rapide Ă prendre en main (ordinateur ou mobile), CyberGhost met Ă disposition plus de 6 500 serveurs rĂ©partis dans 89 pays du monde. En vous y connectant, il est en mesure de cacher votre adresse IP et mĂŞme de la modifier. C’est un moyen de vous dĂ©placer « virtuellement » en faisant croire au web que vous ĂŞtes dans un autre pays.

Grâce Ă la simulation de cette localisation virtuelle, le VPN CyberGhost lève toutes les barrières gĂ©ographiques responsables des blocages de sites et de contenus web. Ce n’est pas pour rien que CyberGhost est la solution privilĂ©giĂ©e pour le streaming. En effet, oĂą que vous soyez, il dĂ©bloque les principales plateformes comme Netflix, Hulu, Prime Video, Disney+ ou encore toutes les chaĂ®nes TV. MĂŞme lors de vos voyages Ă l’Ă©tranger, CyberGhost vous accompagne pour que vous suiviez toujours vos contenus locaux.

Le camouflage de son adresse IP est si efficace qu’il encouragent aussi beaucoup d’internautes Ă utiliser CyberGhost pour jouer en ligne sans risque ou pour tĂ©lĂ©charger des torrents anonymement.

Une application avec 7 connexions en parallèle

Actuellement, nous disposons tous de plusieurs terminaux pour nous connecter Ă internet (ordinateur, tablette, smartphone, …). C’est pourquoi un abonnement au VPN CyberGhost permet de couvrir 7 appareils diffĂ©rents. Il est possible de l’activer en mĂŞme temps sur ces 7 appareils connectĂ©s, ce qui est pratique pour une utilisation quotidienne partagĂ©e Ă plusieurs.

CyberGhost propose un service VPN complet compatible sur de nombreux supports, tels que Windows, MacOS, Android, iOS, Linux et Smart TV. Il est Ă©galement possible d’Ă©quiper sa console de jeux et son routeur du VPN en les configurant manuellement. Un tutoriel est proposĂ© sur le site du fournisseur de technologie pour vous accompagner dans la dĂ©marche. Si besoin, le support client saura rĂ©pondre Ă vos questions.

Une offre immanquable à 2,64€ par mois

La promotion actuelle (qui s’Ă©lève Ă -80%) de CyberGhost est applicable sur son forfait avec un engagement de 3 ans. Grâce Ă cette remise, la souscription Ă ce VPN vous coĂ»tera au total 95€, soit 2,64€ / mois (au lieu de 12,99€). Quand on sait que Cyberghost est le VPN avec le plus grand rĂ©seau de serveurs du monde (sans contestation possible) et qu’il offre les fonctionnalitĂ©s les plus avancĂ©es, ce prix est vraiment très compĂ©titif.

Si vous avez besoin de vous en convaincre, Cyberghost offre une pĂ©riode d’essai de 45 jours. C’est 50% de plus que tous les rivaux, et il en est parfaitement conscient. Il sait que ses utilisateurs ne pourront vite plus s’en passer, c’est donc une bonne solution pour capter leur attention.

