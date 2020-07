Bon plan VPN : Surfshark en chute à 1,69€ (meilleure offre du monde)

Parmi les outils les plus utilisés sur internet, on retrouve les VPN, pour Virtual Private Network. Parmi les plus premium, il y a Surfshark. Ces logiciels permettent d’anonymiser et sécuriser la navigation web, de modifier la localisation et de débloquer de nombreux contenus très restreints. Et les fonctionnalités ne s’arrêtent pas là.

L’offre Surfshark à -83% est l’occasion idéale pour obtenir un excellent VPN à un prix vraiment dérisoire. C’est la deuxième baisse en quelques jours, et cela ne va pas durer. Pour seulement 40,56€, soit 1,69€ / mois, vous profiterez du service pendant 24 mois en protégeant un nombre « illimité » d’appareils.

Pourquoi nous conseillons le VPN Surfshark

Bien qu’il soit arrivé sur le marché il y a peu, le VPN Surfshark entre désormais dans la catégorie des plus performants. En 2020, le réseau de Surfshark compte plus de 1700 serveurs et couvre 63 pays. Des chiffres qui augmentent sans cesse pour satisfaire une base client de plus en plus grande.

Surfshark VPN offre une connexion sécurisée à travers ses serveurs privés qui sont capables de chiffrer le trafic entrant et sortant de votre appareil. Le cryptage puissant AES-256-GCM empêche à quiconque de voir et d’analyser vos activités sur le web (administrateur réseau, gouvernement, hackers…). Et cela est d’autant plus utile lorsque vous êtes connecté sur un point d’accès Wi-Fi public.

Pour protéger votre confidentialité en ligne et vous permettre de surfer anonymement, le VPN Surfshark masque votre IP d’origine en la remplaçant par une autre appartenant à son réseau. L’IP est donc partagée avec des milliers d’autres utilisateurs ce qui vous laisse à l’abris de la surveillance et du tracking sur le web.

Avec Surfshark VPN, vous n’aurez plus à subir les blocages et la censure web puisqu’il contourne les restrictions géographiques et les filtrages. De nombreux contenus internationaux vous ouvriront leurs portes, dont 15 libraires Netflix. Vous pourrez aussi regarder vos programmes préférés sur les chaînes de TV française depuis l’étranger.

Surfshark va au delà des autres VPN avec des fonctionnalités avancées :

un Kill Switch

un mode NoBorders pour déjouer la censure numérique dans certains pays

le CleanWeb, un ad-blocker et un filtre anti-malwares

le MultiHop pour faire transiter votre trafic par l’intermédiaire de 2 serveurs

Surfshark en promo à 40,56€ (au lieu de 237€)

La promotion appliquée par le VPN Surfshark est valable sur son abonnement 24 mois qui passe à 40,56€ au lieu de 237€. Un montant très attractif qui revient à 1,69€ par mois. Cette offre spéciale est 100% remboursable sur une période 30 jours grâce à la garantie du fournisseur.

L’achat est à effectuer en une fois et peut être réglé par carte bancaire, PayPal, Google Pay ou Amazon Pay, mais aussi avec des crypto-monnaies.

Pour terminer en beauté, sachez que votre compte Surfshark vous permettra d’installer et de connecter le VPN sur un nombre illimité d’appareils électroniques. Outre son application de bureau, Surfshark est aussi compatible sur tablettes, smartphones, Smart TV et vous pourrez même installer le VPN sur Fire TV Stick.

FAQ sur le VPN Surfshark

Tour d’horizon des questions les plus posées sur le VPN Surfshark.

🔐 Comment le VPN Surfshark protège ma navigation ?

En chiffrant l’intégralité de vos données et en cachant votre adresse IP d’origine, Surfshark parvient à sécuriser votre navigation et à vous rendre anonyme. Il est également doté d’une fonction CleanWeb détectant et bloquant les logiciels malveillants.

🐢 Surfshark va-t-il réduire ma vitesse de connexion ?

Très peu. Pour la navigation et le streaming, vous ne sentirez pas de différence puisque les serveurs Surfshark n’ont aucune mise en mémoire tampon et une bande passante illimitée. En revanche pour le téléchargement, attendez-vous à perdre environ 25% de votre débit.

💻 Ai-je le droit à des connexions simultanées ?

Oui, les connexions simultanées sont même illimitées. Autrement dit, vous pouvez installer le VPN Surfshark sur autant d’appareils électroniques que vous voulez et vous pouvez l’activer en même temps.

✅ Est-il possible de tester Surfshark gratuitement ?

Oui. Une fois la souscription au service effectuée, le fournisseur propose une garantie de 30 jours qui vous laisse le temps de tester son application sans aucun risque.

💶 Comment être remboursé de mon achat ?

Si le VPN ne vous a pas convaincu, vous pouvez demander votre remboursement à l’assistance client Surfshark ou envoyer un e-mail à l’adresse suivante : support@surfshark.com. L’intégralité des frais vous sera re-crédité sur votre compte en quelques jours.