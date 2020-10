Bon plan Xiaomi : le POCO X3 NFC est déjà en promotion sur eBay

Le 10 septembre, marque la sortie du POCO X3 NFC dans le monde entier. Un mois plus tard, il est déjà en promotion chez eBay! Est-ce un signe pour vous faire changer de téléphone ? En tout cas, il possède le meilleur rapport qualité/prix dans un segment très concurrentiel. Pour seulement 209 € au lieu de 229 € vous aurez d’excellentes performances !

Ce POCO X3 NFC secoue le milieu de gamme

Le constructeur chinois a décidé de mettre tout son savoir-faire pour mettre en avant ce nouveau modèle. À l’heure actuelle, le POCO X3 NFC possède de très bonne performance dans le segment des téléphones milieu de gamme. Comme nous l’avions dit ci-dessus, il arrive à frôler de près le territoire des smartphones haut de gamme. Le POCO X3 possède un Snapdrgon 732G, un processeur milieu de gamme qui fonctionne très bien. D’ailleurs, celui-ci permet d’avoir de bonnes performances grâce à ses huit cœurs cadencés à 2,3 GHz. Les joueurs seront heureux d’avoir un tel processeur entre les mains, car celui-ci est taillé pour le gaming.

Pour compléter le Snapdragon 732G, Xiaomi a intégré dans le POCO X3 NFC 6 Go de mémoire vive ainsi que deux tailles de stockage au choix, 64 Go ou 128 Go. En plus de ça, vous pourrez étendre la capacité de stockage grâce à une microSD. Pour tenir tout ça, le téléphone s’équipe d’une batterie de 5160 mAh qui vous permettra de tenir facilement deux jours. Xiaomi fournit dans la boite un chargeur de 33 Watts, un confort non négligeable ! Pour une charge complète (0 à 100 %), il faudra patienter un peu plus d’une heure.

Une dalle impressionnante

Pour passer plusieurs minutes sur un jeu, il vous faut un bon écran non ? Le POCO X3 NFC possède une dalle LCD de 6,67 pouces avec une définition Full HD+ de 2400 x 1080 pixels. Le vrai atout de cet écran se trouve au niveau du taux de rafraîchissement. En effet, cette dalle vous permettra de monter jusqu’à 120 Hz ! Un confort visuel non négligeable pour jouer, naviguer sur les réseaux sociaux ou même lire un article.

Le POCO X3 de Xiaomi tourne sous MIUI 12, un OS qui fonctionne très bien avec des petites inspirations d’iOS d’Apple. L’OS est très agréable à utiliser et Xiaomi le maintient longtemps à jour.

Des capteurs photo très performants

Le téléphone propose quatre capteurs photo qui vous permettront de réaliser d’excellentes photos ! Le POCO X3 NFC se compose d’un capteur principal de 64 mégapixels avec une ouverture f/1.9. Le capteur ultra grand-angle possède quant à lui 13 mégapixels avec une ouverture f/2.2. Celui-ci propose également un capteur macro avec deux mégapixels avec une ouverture f/2.4. Le dernier est un capteur ToF utile pour le mode portrait.

En bref, le POCO X3 NFC de chez Xiaomi est clairement un très bon téléphone avec un rapport qualité/prix qui défie toutes concurrences. Il propose en plus de ça des haut-parleurs stéréo ainsi qu’un port mini-jack 3.5 mm. Alors qu’attendez-vous pour l’acquérir ? Il est disponible sur eBay au prix de 209 € au lieu de 229 € soit 20 € de réduction !

Pour tout savoir sur ce smartphone, vous pouvez découvrir notre test du Poco X3 NFC.