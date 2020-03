Bon plan ZenMate : le VPN ultra-fiable chute à 2,22€ / mois

Parmi les nombreux fournisseurs de VPN qui se bataillent un marché en pleine expansion, le géant Zenmate frappe très fort avec une offre éclair imbattable. Avant de vous la présenter, il convient, pour les personnes novices, de définir ce qu’est ce célèbre VPN (Virtual Private Network).

Il s’agit d’un logiciel qui protège la confidentialité en ligne des internautes et leur navigation internet par l’intermédiaire de serveurs très sécurisés. Les VPN peuvent aussi masquer et changer l’adresse IP des utilisateurs : cette fonctionnalité intéressante permet entre autre d’accéder à des sites au contenu restreint dans certains pays, comme Netflix par exemple.

Profiter de l’offre Zenmate

ZenMate : qui est ce fournisseur de VPN ?

En 2020, de plus en plus de personnes ont recours aux VPN. Les fournisseurs inondent le marché de leurs offres, certaines plus accessibles que d’autres en termes de prix. ZenMate fait sans le moindre doute partie des Réseaux Privés Virtuels fiables les moins chers en offrant l’un des meilleurs rapports qualité / prix du marché. D’ailleurs, vous ne le saviez peut-être pas mais c’était un VPN gratuit avant de proposer une offre payante. Cela a fortement contribué à son succès.

Depuis sa création en 2013 à Berlin en Allemagne, il a déjà attiré 47 millions d’utilisateurs dans le monde entier. Un chiffre qui a de quoi rendre jaloux la majorité de ses concurrents. Quand on regarde l’offre ZenMate de plus près, on comprend mieux pourquoi autant de personnes lui ont fait confiance.

Les fondateurs de ZenMate ont toujours été persuadés que les antivirus n’étaient plus suffisants aujourd’hui pour garantir une protection globale. Afin d’aider les internautes à se protéger efficacement face aux menaces d’internet, ZenMate a mis à disposition un VPN de qualité à un prix très attrayant, encore plus en ce moment avec son offre promo absolument imbattable.

Nombre illimité de connexions à 2,22€ / mois

Si on vous dit qu’il ne faut absolument pas passer à côté de la promo ZenMate c’est parce que c’est quasiment mission impossible de trouver mieux ! ZenMate propose en ce moment sur son site officiel 6 mois offerts en plus sur son abonnement de 12 mois. Le tarif mensuel dégringole à seulement 2,22€. C’est nettement moins cher que son abonnement sur 1 mois à 10,99€ – et moins cher que les rivaux qui se situent entre 3 et 10€ pour un service similaire.

Ce qui est réellement intéressant ici c’est que vous n’aurez pas à vous engager sur une trop longue durée afin de bénéficier d’un faible prix mensuel. En effet, l’engagement n’est que sur 12 mois (auxquels s’ajoutent 6 mois gratuits) et ne vous coûtera qu’un total de 40€. Cela aboutit à un très faible 2,22€ par mois. À titre de comparaison, une offre comme celle de NordVPN, n’est qu’à 3,10€ par mois, certes, mais vous devrez surtout vous engager sur 3 ans et payer un total de 110€ pour bénéficier de ce faible prix mensuel.

Profiter de l’offre Zenmate

Vous voyez donc qu’il ne faut pas uniquement regarder le prix mensuel, mais aussi le total à payer d’un coup. Avec le fournisseur de VPN Zenmate et son offre promotionnelle exceptionnelle, ce n’est que 40€ que vous devrez sortir et vous profiterez ensuite de ses services pendant un an et demi.

Avec cet abonnement à prix mini, vous aurez accès aux 3 600 serveurs de ZenMate répartis à travers 74 pays. Il parvient à concurrencer les meilleurs dans le domaine et fait même mieux qu’ExpressVPN et ses 3 000 serveurs – c’est dire.

Si cette promotion vous parait alléchante, elle devrait l’être encore plus quand vous saurez qu’un compte chez ce VPN offre un nombre illimité d’appareils électroniques. En d’autres termes vous pourrez tout à fait l’installer sur plusieurs ordinateurs ou smartphones et même l’utiliser en même temps. Vous n’aurez pas de mal à le faire puisque ZenMate est compatible sur toutes les plateformes à savoir macOS et iOS, Android, Linux, Windows et même sur les routeurs de base.

Et si vous hésitez toujours face à cette réduction de 80%, la garantie « satisfait ou remboursé » pendant 30 jours devrait vous séduire.

Après votre souscription, vous avez 30 jours pour demander le remboursement de votre achat si vous n’êtes pas content. Vous pourrez joindre les équipes ZenMate à tout moment grâce à leur live chat en direct sur leur site officiel pour formuler votre requête. Bien entendu, cette option est aussi valable avec l’offre promotionnelle qu’on vient de vous présenter plus haut.

Bénéficiez de -80% de réduction sur le site officiel ZenMate en suivant ce lien :

Profiter de l’offre Zenmate