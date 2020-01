Bonne ou mauvaise nouvelle ? Les réactions débarquent sur les DM de Twitter

Sur certains services de messagerie, vous avez la possibilité de répondre à un message, ou bien de réagir avec un cœur, un pouce, etc. Sur Twitter, la messagerie privée est cependant, jusqu’à présent, restée relativement simple.

Cela va cependant changer puisque Twitter a aussi décidé de se mettre aux réactions sur sa messagerie. Comme le rapportent nos confrères de Mashable, le compte officiel de la plateforme vient de publier un teasing de cette nouvelle fonctionnalité, alors que celle-ci est déjà en cours de déploiement.

sliding into your DMs like 😂 😲 😢 ❤️ 🔥 👍 👎 — Twitter (@Twitter) January 22, 2020

De nombreux utilisateurs du réseau social indiquent également que la fonctionnalité est déjà disponible sur leurs comptes. A priori, celle-ci est disponible sur toutes les plateformes : web, Android et iOS. Mais il n’est possible de réagir qu’aux messages récemment reçus (après le déploiement de cette nouvelle fonctionnalité).

Coucou les réactions Facebook sur Twitter pic.twitter.com/ldfVXYLero — Maxime. (@xNagash) January 23, 2020

Une bonne idée ?

L’arrivée des réactions sur la messagerie de Twitter fait débat. Tout d’abord, il y a le fait que ces réactions, un rire, un emoji étonné, un émoji triste, une flamme, un pouce vers le haut et un pouce vers le bas, peuvent rappeler à certain les réactions de Facebook Messenger.

Twitter nous fait une Facebook avec les nouvelles réactions YEAY pic.twitter.com/4HTpT7546B — lucas 🅴 (@gltlucas2003) January 22, 2020

D’autre part, la possibilité d’utiliser des réactions (et des like) est loin de faire l’unanimité. Si certains y voient une manière rapide et pratique de « réagir » à un message, d’autres pensent que c’est toujours mieux de répondre avec du texte. D’autre part, le sens d’une réaction peut parfois être interprété de différentes manières.

Malheureusement, l’une des fonctionnalités que les utilisateurs de Twitter réclament le plus, la possibilité d’éditer une publication, n’arrivera probablement jamais. Si à un moment, la plateforme avait évoqué cette possibilité, récemment le patron, Jack Dorsey, a déclaré que Twitter ne permettra « probablement jamais » d’éditer les tweets. « Nous avons commencé comme un service de SMS, de messages texte. Et comme vous le savez tous, quand vous envoyez un texte, vous ne pouvez pas vraiment le reprendre », a-t-il expliqué dans une interview avec Wired.

Sinon, des utilisateurs estiment aussi qu’au lieu de développer ces réactions, Twitter aurait plutôt dû travailler sur une fonctionnalité qui permettrait d’envoyer des messages audio.

twitter vous voulez pas mettre des vocaux au lieu de mettre des réactions smiley là?? — 𝑲𝒖𝒓𝒐𝒓𝒐 🍜 (@ppgnr_) January 23, 2020