Le patron de Twitter affirme que le bouton Edit pourrait finalement ne jamais voir le jour

Le bouton Edit fait partie des fonctionnalités très demandées par les utilisateurs de Twitter —mais s’il fait ponctuellement parler de lui, il reste une légende. Il y a plus d’un an, l’artiste Jeffree Star a demandé la fonctionnalité à la plateforme, qui a répondu qu’elle avait bien noté la requête. Cela laissait potentiellement à supposer que Twitter pourrait s’y pencher de plus près, mais Jack Dorsey tient désormais un autre discours.

« Probablement jamais » de bouton Edit sur Twitter

Lors d’une foire à question organisée par Wired, le patron de Twitter a logiquement été interrogé sur la création du fameux bouton Edit en 2020. Pour l’arrivée de ce dernier au cours de l’année, il a répondu clairement : « La réponse est non ». Il a détaillé ce choix peu après en expliquant : « Nous avons commencé comme un service de SMS, de messages texte. Et comme vous le savez tous, quand vous envoyez un texte, vous ne pouvez pas vraiment le reprendre. Nous voulions préserver cette ambiance, ce sentiment, à nos débuts […] Voici toutes les considérations… Mais nous ne le ferons probablement jamais ».

Évidemment, le fait d’indiquer « probablement » suggère une légère ambiguïté qui pourrait laisser comme une porte ouverte à Twitter dans le cas où il voudrait changer d’avis à l’avenir. Toutefois, le réseau social a déjà expliqué plusieurs fois pourquoi il était très compliqué de mettre en place une telle fonctionnalité.

Mise en place sans aucun cadre, une option de correction permettrait à tous les utilisateurs de changer le sens initial de leur message et de tromper les utilisateurs. On peut très bien imaginer un tweet lambda transformé en un message injurieux. Ceux qui auraient aimé ou repartagé en première intention se verraient aussi accusés d’avoir diffusé un contenu offensant alors que ce n’en était pas un au début.

Twitter s’est ensuite demandé s’il fallait mettre en place un bouton Edit disponible durant quelques minutes après le partage d’un tweet, évoquant aussi la possibilité de modifier quelques caractères seulement pour corriger une faute. En tout cas, la fonctionnalité est loin d’être d’actualité pour l’instant et nous ferions peut-être mieux de nous résigner.