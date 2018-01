Bons Plans : les 5 immanquables du weekend 🔥

Comme chaque weekend, découvrez notre sélection des meilleurs bons plans, ventes flash et codes promo sur le site Gearbest.

#5 DJI Mavic Pro Platinum

Le tout nouveau flagship de DJI propose les mêmes fonctionnalités que le Mavic Pro, en y ajoutant deux nouveautés majeures : 60% de bruit en moins et une autonomie qui monte à 30 minutes au lieu de 27 sur le Mavic Pro. À 782,00 € avec le code HKPlatinum au lieu de 1299€ c’est tout simplement un immanquable si vous cherchez un drone de grande qualité.

#4 L’aspirateur robot Xiaomi

Quand la technologie intelligente se met au service des tâches du quotidien. Le robot aspirateur Xiaomi Mi Robot Vacuulm est l’une des machines les plus sophistiquées de sa catégorie, avec notamment son application connectée qui permet notamment de lancer l’aspirateur à distance, de régler la puissance et de programmer les nettoyages. Il est disponible à 216,00 € avec le code OctAllez1mig1 pour ce weekend.

#3 La trottinette Xiaomi EUNI

C’est le nouveau modèle de la marque qui vient corriger les (légers) défauts de la M365. Son prix est également très agressif à 216€ en vente flash. Elle peut rouler jusqu’à 25km d’autonomie à une vitesse de 20 km/h. Elle est plus lourde que le M365 avec 16 kg à la pesée, c’est à prendre en compte si vous devez souvent la porter. On devrait la recevoir très rapidement à la rédaction, un test complet est prévu.

#2 OnePlus 5T

Le nouveau flagship de OnePlus reprend tous les atouts du OnePlus 5 en y ajoutant un écran au format 18:9. Pour un téléphone de la même taille, vous accédez ainsi à un écran bien plus imposant pour son petit frère. Le modèle 64 Go est disponible à 378,00 € avec le code FR185thk et le 128 Go à 458,00 € avec le code OctAllezM5t2.

#1 Le Xiaomi Mi A1

Le Mi A1 est un smartphone très intéressant de la gamme Xiaomi. Premier modèle tournant sous Android One, il ne manque pas d’atout, surtout au prix de 174,00 € avec le code smmiA1. Il embarque un écran Full HD de 5,5 pouces, un double appareil photo, un processeur Snapdragon 625 et 4GB de RAM. Le stockage de son côté est de 64Go. Comme il tourne sur une version Stock Android, il recevra très rapidement les mises à jours logicielles, et tournera avant la fin de l’année sous Oreo.

Comme d’habitude avec Gearbest, si l’entrepôt d’expédition n’est pas en France, nous vous conseillons fortement d’utiliser la livraison « French Line » qui utilise Colissimo.