Bons Plans : les 4 offres immanquables du weekend 🔥

Comme tous les weekends, nous avons sélectionné pour vous les bons plans à ne pas rater.

#4 Le stabilisateur smartphone DJI Osmo Mobile 2

Le Osmo Mobile 2 prend la suite d’une première génération qui avait connu un énorme succès. Parmi les nouveautés, on note la plus grande légèreté du modèle, une batterie inamovible, mais avec une très grande autonomie et un prix divisé par deux. Il est ce weekend vendu à 111€ au lieu de 159€ (avec le code IT$THRCosmo), l’offre est excellente et en fait le meilleur choix si vous cherchez un stabilisateur. Sa vraie différenciation avec des marques comme Feiyu, est la qualité de son application DJI Go qui permet d’utiliser le Osmo Mobile 2 de manière poussée avec des modes de suivis automatiques, du timelapse, etc. Vous pouvez découvrir le test de Stuffi pour en savoir plus.

#3 Le OnePlus 6 (64 et 128 Go)



Le OnePlus 6 est le nouveau flagship de la marque qui monte. Il embarque un écran AMOLED de 6,28 pouces avec un ratio 19:9, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 845 avec 6Go de RAM. L’autonomie est aussi excellente avec une sa batterie de 3300 mAh qui profite de la recharge rapide (Dash charge). Le modèle 64 Go est en vente flash à 413,00 € avec le code IT$MPOP64 au lieu de 519€ et le 128 Go à 484,00 € avec le code GB$MPoneplus128 au lieu de 569€. Il se positionne clairement comme un iPhone killer, pour un prix deux fois inférieur.

#2 Le DJI Mavic Air



Le Mavic Air est une version encore plus compacte que le Mavic Pro. Son pack combo qui comporte 2 housses, des hélices, 3 batteries, et tout le nécessaire pour le chargement est vendu 833,00 € avec le code GB$THRCAir au lieu de 1149€. La version classique est quant à elle bradée à 627,00 € avec le code GB$THdmas au lieu de 849€.

Le Mavic Air a un plus grand nombre de capteurs que le Mavic Pro, des modes intelligents, et une taille bien plus contenue. Alors qu’il est plus compact, il offre une image légèrement meilleure que le Mavic Pro. C’est le choix idéal entre facilité de transport, qualité de vol et facilité du pilotage. Pour les amateurs de sensations fortes, son mode Sport en fait une petite bombe !

#1 La Xiaomi Mi Box

La Mi Box 3 est une set-top box qui vient se brancher directement à votre télévision et vous donne accès à Android TV et ses applications. Le modèle en vente flash à 45€ est le 4K en version européenne, vous aurez donc accès à Android en français.

Il y a plusieurs Mi Box disponibles sur le marché et ce modèle est le plus performant avec le support de la 4K, du Dolby DTS et 8 Go de stockage. Elle vient tout juste de passer sur Android Oreo, vous aurez donc accès aux dernières fonctionnalités d’Android TV, dont le contrôle vocal via la télécommande et Google Assistant.

Une fois la box configurée, vous pouvez y installer des applications comme Plex, MyCanal, Netflix, YouTube, Molotov, etc. En plus de cela, elle peut être utilisée comme un Chromecast pour streamer des vidéos ou musiques depuis votre smartphone. À un tel prix c’est plus qu’une bonne affaire, et je ne lui vois rien de moins bien qu’une Apple TV dernière génération qui coûte plus de trois fois plus cher.

