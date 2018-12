Bose lance une paire de lunettes avec haut-parleur intégré

Reconnue depuis des dizaines d’années comme l’une des meilleures marques fabricant des enceintes de grande qualité, Bose est aujourd’hui l’une des entreprises les plus en vogue dans le milieu de la Hi-Fi, et ses produits sont très plébiscités par de nombreux audiophiles, qu’ils écoutent du Rock ou de la Techno.

Après avoir créé des écouteurs sans fil concurrençant largement les AirPods d’Apple, la société innove et se lance sur le marché des lunettes connectées. Au programme, pas de réalité augmentée ni de VR mais tout simplement une expérience sonore innovante dans un wearable.

Écouter de la musique directement avec ses lunettes

Avec une sortie pour le grand public prévue pour le mois prochain, le dernier produit de Bose est composé d’une paire de lunettes tout ce qu’il y a de plus classique, avec un design épuré et élégant. À la différence près d’une monture classique qu’elle intègre dans ses branches un système audio sans fil équipé de la technologie propriétaire de Bose : la même qualité que les autres appareils de la marque, dans un format plus compact, et directement dans les oreilles.

Selon le constructeur, on peut même recevoir des appels, ce qui devrait être plus pratique que de devoir sortir et démêler ses écouteurs lorsque l’on voyage dans un métro plein à ras bord par exemple.

Immersion dernière génération

Si la qualité du son Bose ne se discute pas, le système proposé dans les Frames (c’est le nom du gadget) fait encore mieux. En effet, en étant couplées au GPS, à un accélérateur neuf-axes et à votre smartphone, la musique et les notes varient en fonction de votre position dans l’espace et de la direction dans laquelle vous vous déplacez.

En attendant de tester les lunettes de Bose pour vous faire votre propre avis, sachez que Spotify pense aussi à se lancer dans les objets connectés. Sur qui parieriez-vous avant tout ?

Source