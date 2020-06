Bose préparerait une version gaming de son QuietComfort 35 II

En 2017, lorsque Bose a présenté son casque QuietComfort 35 II, ce dernier s’est rapidement imposé comme une référence sur le marché. Aujourd’hui encore, ce casque est sans aucun doute l’un des meilleurs. Il doit cela à sa suppression du bruit de pointe, sa haute qualité sonore et l’intégration d’un assistant vocal. Même le Headphones 700 n’a pas réussi à justifier la hausse de son prix face à son prédécesseur indétrônable.

Aujourd’hui, Bose réfléchit à l’avenir et donc à son futur produit. Il faut dire que la marque est très attendue après le succès de son QC 35 II. Le fabricant américain a beaucoup observé les différents marchés compatibles avec l’utilisation d’un casque d’une telle qualité, et le secteur du gaming aurait largement retenu son attention. En effet, le média américain 9to5Google laisse entendre qu’un potentiel « QC35 II Gaming Headset » serait en préparation. Attention, rien n’a été confirmé à ce jour par l’enseigne, c’est simplement en fouillant dans la dernière mise à jour du code que les équipes de rédaction ont découvert cela.

Parmi les nombreuses lignes de code épluchées, les équipes ont découvert un nom de code « Tibbers », qui selon eux est une référence au célèbre MOBA : League of Legends. En allant encore plus loin, il semblerait que ce nom de code soit utilisé pour désigner ce qui devrait être le Bose QC35 II Gaming Headset. Un casque marchand sur les traces du QuietComfort 35 II mais en ayant des particularités propres au gaming. Il y a donc de grandes chances que ce dernier embarque un micro, et devrait également profiter d’une technologie filaire, différentes de ce que propose le QuietComfort 35 II avec le Bluetooth (bien qu’il intègre également la possibilité d’utiliser un fil).

9to5 Google suggère que le Bluetooth pourrait être utilisé lorsque le micro n’est pas connecté au casque, dans le cas contraire il faudra compter uniquement sur le fil. Le micro devrait donc être amovible. Ou bien il se pourrait que le code ne fasse référence qu’a ce micro et qu’il pourrait venir se brancher sur les QuietComfort 35 II existants. À suivre.