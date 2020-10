Bose Sport Earbuds : les nouveaux écouteurs sans fil sont disponibles

Bose a profité de la rentrée pour dévoiler sa nouvelle gamme d’écouteurs sans fil, et les commercialiser en France à partir du 5 octobre. En plus de ses QuietComfort censés concurrencer les AirPods Pro d’Apple et les WH1000XM3 de Sony, Bose a levé le voile sur les écouteurs Sport Earbuds. Ils ont beau ne pas proposer de réduction de bruit active, ils sont moins chers, plus compacts, avec une qualité audio semblable et presque aussi autonomes que leur grand frère.

Acheter les Bose Sport Earbuds

Désormais disponibles à la commande, les Bose Sport Earbuds sont chez Boulanger, qui les proposent au prix de 199,99 euros. Forcément, ils sont prévus pour la pratique sportive et proposent pour cela plusieurs avantages indéniables tels qu’une résistance aux éclaboussures et à la sueur grâce à sa certification IPX4. Plus légers dans les oreilles, ils viennent chercher les clients qui ont du mal avec la réduction de bruit et son effet qui déplaît à certains.

Des écouteurs sans fil en nette progression

Bose propose des écouteurs sans fil pour le sport depuis 2017 avec la sortie des SoundSport Free. Mais comme les ingénieurs de la marque nous l’expliquaient lors de la présentation, ils sont repartis d’une feuille blanche pour ces nouveaux Sport Earbuds tant de nombreuses corrections devaient être apportées, à commencer par la qualité audio.

Les retours sur les SoundSport Free étaient unanimes. Les écouteurs Bluetooth de Bose proposaient une qualité assez médiocre qui manquait de profondeur, surtout dans les basses. En passant aux Sport Earbuds, Bose s’est métamorphosé. Les écouteurs possèdent une qualité audio excellente, au niveau de leur grand frère, les QuietComfort Earbuds.

Du côté de la batterie, les écouteurs Bose Sport Earbuds proposent une autonomie de 5 heures d’écoute dans chaque écouteurs, en plus de 10 heures de capacités du boîtier C’est une heure de moins que les écouteurs QuietComfort, mais largement suffisant pour ne jamais tomber à court de batterie.

👉🏼 Les Bose Sport Earbuds possèdent plusieurs avantages en plus : le prix, à 199,99 € contre 279,99 € pour les QuietComfort ; la légèreté et l’aspect compact, que ce soit des écouteurs ou du boîtier (bien plus petit et transportable) ; la connectivité Bluetooth en béton (Bluetooth 5.1). Acheter les Bose Sport Earbuds

Une connectivité Bluetooth à la pointe

C’est un détail qui n’apparaît que sur la fiche technique et qui pourtant fait des Bose Sport Earbuds des écouteurs sans fil à la pointe de la technologie. En sortant un an après les AirPods Pro, ils profitent de la dernière norme de connectivité Bluetooth, à savoir Bluetooth 5.1. Quels avantages pour les écouteurs ?

Depuis cette évolution, les appareils Bluetooth possèdent une rapidité de connexion encore plus élevée. Autrement dit, la simplicité pour appairer notre smartphone avec les écouteurs sans fil fait un bond en avant. C’est un plus par rapport au Bluetooth 5.0, qui venaient ajouter une consommation d’énergie moins élevée.

La possibilité pour que la connexion se perde en pleine écoute est grandement amoindrie également. Cela provient d’une amélioration dite des « index de canaux aléatoires ». Comprenez que les écouteurs proposent une technologie renforcée pour éviter aux paquets de données de se « heurter » pendant la transmission, ce qui conduit généralement à des interruptions voire des déconnexions de nos écouteurs.

Où acheter les Bose Sport Earbuds ?

Depuis le 5 octobre, Boulanger commercialise les nouveaux écouteurs Bluetooth de Bose et il est possible de les acheter ici, ou en cliquant sur le lien ci-dessous. Dans leur emballage, les Sport Earbuds proposent trois formes d’embouts pour s’adapter à toutes les morphologies d’oreilles.

Acheter les Bose Sport Earbuds

Une fois appairés à votre smartphone, les écouteurs proposent un petit guide d’utilisation pour savoir comment utiliser les commandes tactiles des Sport Earbuds. Bose a fait dans la simplicité, mais il est tout de même possible de changer de titres ou activer l’assistant vocal sans sortir notre smartphone de notre poche.