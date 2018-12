En bourse, Tesla vaut désormais plus que Mercedes-Benz (Daimler)

Comme l’explique le média spécialisé Electrek dans un article publié le 4 décembre, Tesla vaut désormais plus que l’allemand Daimler. À la fermeture des marchés hier, l’entreprise anciennement dirigée par Elon Musk a effectivement dépassé la maison mère de Mercedes après que celle-ci ait connu une baisse significative au cours de la journée.

Tesla dépasse celui qui voulait le faire plier

S’il peut sembler étrange de comparer les deux entreprises, Electrek fait tout de même état de quelques points de ressemblance. Malgré le fait que Daimler-Benz soit né en 1926, soit beaucoup plus ancré sur le marché, les deux compagnies sont aujourd’hui considérées comme des constructeurs automobiles. Si Tesla inclut une division énergétique croissante, la majorité de son chiffre d’affaires est issu de la conception de voitures. De plus, Daimler et ce dernier se tournent tous deux vers la conception de camions.

En septembre 2017, Elon Musk répondait au fait que Daimler était prêt à parier qu’il pouvait « faire tomber Tesla » en investissant un milliard de dollars seulement dans les véhicules électriques. L’entrepreneur avait alors répondu, avec une pointe de sarcasme : « Ce n’est pas beaucoup d’argent pour un géant comme Daimler/Mercedes. J’aimerais qu’ils en fassent plus. [En rajoutant] un zéro ». Daimler s’était alors empressé de répondre qu’il ajoutait finalement ce zéro manquant en investissant un total de 11 milliards de dollars pour la création 10 nouveaux modèles de voitures électriques d’ici 2022. D’ailleurs, la marque a levé le voile sur la première électrique de série il y a près de trois mois, le EQC. La voiture commencera à être assemblée à Bremen au début de l’année 2019.

Mercedes makes a $1B bet it can take down Tesla. @NathanBomey reports https://t.co/tirO8rmRtS — USA TODAY Money (@USATODAYmoney) 24 septembre 2017

Reste à savoir si le pari de Daimler avec le EQC sera suffisant pour que l’entreprise retrouve un regain d’énergie lui permettant, qui sait, de « faire tomber Tesla » un jour, bien que cela ne semble plus vraiment faire partie de ses plans.

Pour sa part, le constructeur BMW a déclaré, il y a quelques semaines, qu’il considérait Tesla comme un réel concurrent capable de mettre « la pression sur [son] segment de marché ».

