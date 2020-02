Boursorama créé le buzz, la banque offre des places pour le PSG à… 1€

Encore un savant coup de pub orchestré par l’excellente agence parisienne Buzzman. Après le succès tonitruant de sa campagne mettant en scène Brad Pitt (rien que ça !), la banque en ligne Boursorama Banque renouvèle sa collaboration avec cette dernière pour réaffirmer son statut de « banque la moins chère de France ».

La banque la moins chère

En partenariat avec le Paris Saint-Germain, Boursorama Banque créé le buzz avec cette opération dont le slogan n’est autre que : « la banque la moins chère vous trouve des bonnes places moins chères au Parc des Princes ».

La banque en ligne a déjà offert 100 places à 1 euro lors de la rencontre Paris Monaco qui s’est tenue le 12 janvier dernier. Face à la réussite de l’opération, elle a décidé de renouveler l’opération en offrant 100 places supplémentaires pour Paris Lyon, le 9 février prochain. Les heureux élus seront tirés au sort dans le cadre d’un concours organisé sur le site dédié maplacemoinschere.com (malheureusement, la session est déjà close).

La vidéo qui a été publiée sur YouTube a déjà été visionnée plus d’un million de fois en une semaine. Elle met en scène les superstars du club parisien – dont Kylian Mbappé, Mauro Icardi ou Ángel Di María – qui veulent prévenir un supporter désemparé qu’il aurait tout intérêt à se rendre au stade pour mieux voir le spectacle.

Boursorama, championne de la communication

En plus d’être la première banque en ligne française avec 2 millions de clients, Boursorama Banque est probablement celle qui manie le mieux la communication. Elle est très bien aidée par la qualité de son offre et se positionne donc logiquement parmi les meilleures banques en ligne du marché. Au niveau de sa gamme de produits, elle se situe au niveau d’une Hello bank! (voir notre avis Hello bank!) et loin devant ING.

Ces dernières années, Boursorama Banque s’est sensiblement diversifié pour accroître sa cible. Au delà de son offre de compte standard, la banque en ligne a mis en place une offre pour les mineurs (Kador), une offre gratuite et sans condition (Welcome) ainsi qu’une formule dédiée aux voyageurs (Ultim). En étoffant sa gamme, elle est parvenue à rivaliser directement avec les néo-banques comme N26 ou Revolut.

Elle sait également comment parler à ses futurs clients : tout au long du week-end, elle offre une prime de bienvenue gonflée à hauteur de 110€ pour l’ouverture d’un compte courant standard. Ce Pink Week-end prend fin lundi soir, après quoi le bonus d’accueil retombera probablement à 80€. Pour découvrir toute l’offre de Boursorama Banque, c’est par ici :

Visiter Boursorama