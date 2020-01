Boursorama relance son Pink Week-end avec 110€ offerts

Boursorama Banque continue son opération séduction sur le marché français. Pendant quelques jours, elle reprend son fameux concept de « Pink Week-end » pour offrir à ses nouveaux clients une généreuse prime jusqu’à 110€ pour toute première ouverture de compte courant.

Elle se distingue ainsi de la plupart de ses concurrents, dont le bonus de bienvenue se limite à 80€. Pour débloquer cette prime, il faudra entrer le code PKW110 dans le champs dédié au moment de l’inscription.

Avec plus de 2 millions de clients à son actif, Boursorama Banque est aujourd’hui le leader français et la meilleure banque en ligne. La filiale du groupe Société Générale ambitionne d’atteindre les 3 millions de clients à l’horizon 2021 – et elle fera tout pour y arriver.

Ces Pink Week-end ponctuels font le bonheur des nouveaux clients : non seulement ils touchent une prime gonflée, mais Boursorama Banque reste aussi la « banque la moins chère de France » pour la 12ème année consécutive.

Comment déclencher le bonus Pink Week-end ?

Pour atteindre un public plus large, Boursorama Banque a diversifié son offre de produits bancaires. Dans tous les cas, pour une ouverture de compte courant, la banque en ligne offrira à ses nouveaux clients une première prime de 50€ au moment de la validation effective du compte. Ensuite, selon le modèle de carte bancaire que choisira le client, une seconde prime variable lui sera versée.

Pour simplifier la démarche, Boursorama Banque ne distingue que deux types de scénario : soit le client fait une demande de carte simplifiée Boursorama Welcome. Dans ce cas-là, il touchera une prime de 30€ supplémentaire (soit 80€ au total) sous réserve que la banque accepte la demande de carte bancaire. Soit le client fait une demande pour toute autre carte (Visa Classic, Visa Premier ou même Visa Ultim) et dans ce cas-là, il touchera une prime de 60€. Au total, il aura donc touché 110€ en guise de cadeau de bienvenue – et en toute simplicité.

Pourquoi choisir Boursorama Banque ?

Si Boursorama Banque est aujourd’hui le numéro 1 de la banque en ligne dans l’Hexagone, ce n’est pas seulement à cause de son ancienneté. Elle s’appuie sur une gamme de produits et services bancaires très complète pour offrir une réelle alternative à la banque de réseau traditionnelle.

De plus, l’expérience client sur tous les supports digitaux est poussée à son maximum pour simplifier la relation. C’est d’ailleurs elle qui permet au groupe Société Générale de se positionne plutôt bien dans le classement D-Rating, qui juge la qualité de la performance numérique des groupes bancaires. Elle rivalise directement avec Hello bank! (voir notre avis Hello bank!) ou encore BforBank (notre avis BforBank) à tous les niveaux.

Si le compte courant traditionnel est le produit le plus populaire de l’établissement, sa nouvelle offre « Ultim » pour les voyageurs connait un démarrage tonitruant. Lancée à l’été dernier, la carte Boursorama Ultim marche sur les plates bandes des néo-banques N26 ou Revolut. Six mois après son lancement, elle avait déjà attiré plus de 200 000 clients grâce à ce produit original.

Pour ouvrir un compte Boursorama Banque :

