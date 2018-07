Bouygues lance le premier escape game en 4G

Pour faire découvrir son réseau 4G, Bouygues va sillonner plusieurs régions de France cet été et proposer une expérience d’escape game collaboratif et itinérant.

Bouygues Telecom développe son réseau 4G partout en France et lance pour l’occasion un escape game itinérant qui s’arrêtera dans plusieurs villes de France. Connectée, participative et familiale, l’expérience « Voy4Ge vers le futur » a pour ambition de faire tester à tous les publics et de façon ludique la 4G de l’opérateur.

Un escape game mobile qui s’arrêtera dans plusieurs régions de France

Pour présenter sa technologie au grand public, Bouygues Telecom part à la rencontre des habitants de différentes villes qui pourront ainsi tester le réseau tout en jouant à plusieurs, en famille ou entre amis. Bouygues affirme couvrir déjà 96% de la population en 4G et a pour ambition d’atteindre 99% d’ici la fin de l’année.

Le jeu, imaginé par l’agence We Are Social, se tient dans une caravane AirStream au look rétro-futuriste élaborée en collaboration avec Pavillon Noir. Différentes énigmes sont proposées. Pour les résoudre, les participants devront appréhender et se familiariser avec les nouveaux usages mobiles et plusieurs innovations (réalité virtuelle, augmentée, objets connectés, body tracking, etc…).

“La team innovation de We Are Social a travaillé pendant plusieurs mois pour concevoir un ensemble d’expériences ludiques, destinées à tous. Nous voulions par exemple offrir l’opportunité à un grand-père de tester les nouvelles technologies avec son petit-fils,et de résoudre ensemble des énigmes, en réalité augmentée, virtuelle, ou autres. Ce désir de démocratisation et de démonstration des technologies émergentes fait partie de l’ADN de l’agence. À quoi bon explorer ces outils si l’on ne touche pas le plus grand nombre, si l’on ne remplit pas notre rôle d’ambassadeur de ces technologies ?” explique Benjamin Bartholet, designer & technologist chez We Are Social.

Quand Intervilles se transforme en Escape Game

Cet escape game d’un genre nouveau se distingue par sa dimension participative et sociale, car pour pouvoir avancer dans le jeu, les participants devront collaborer tous ensemble, entre différentes villes ! En effet, les résultats d’un département influeront sur l’expérience du département suivant. Les participants recevront des bonus (du temps en plus, de nouveaux indices, etc.) ou des pénalités, selon les scores des équipes précédentes.

L’escape game restera deux jours dans chaque ville et l’expérience sera adaptée en fonction de la région. Il est destiné à tous, petits et grands, qu’ils soient néophytes technologiques ou amateurs confirmés. D’autres lieux seront communiqués tout au long de l’été, à suivre sur le site de l’opération.

