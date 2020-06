Bouygues Telecom : le OPPO Find X2 Pro à partir de 249,90€ (au lieu de 1199€)

Bouygues Telecom est un acteur incontournable sur les sorties de smartphones. C’est aussi le cas pour la sortie de l’OPPO Find X2 Pro qu’on a vu débarquer à la fin du mois de mai. Cet excellent téléphone adopte un positionnement premium et coûte 1 199€ par défaut.

Heureusement, grâce à l’offre actuelle chez l’opérateur télécom, vous pouvez l’obtenir à partir de 249,90€ seulement. Il faudra pour cela souscrire à un Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 70 Go, profiter d’un échelonnement du paiement sur 24 mois et bénéficier du bonus sur la reprise de votre ancien appareil. A noter que les écouteurs OPPO Enco Free sont offerts (via un remboursement). Ci-dessous, nous vous expliquons la procédure.

Comme vous pourrez le voir sur la page dédiée du site Bouygues Telecom, il y a aussi des offres avantageuses sur le Find X2 Neo et sur le Find X2 Lite. Ces deux smartphones sont moins premium, mais ils possèdent un rapport qualité / prix convaincant. Le premier est accessible à partir de 79€ chez l’opérateur, tandis que le second est vendu dès 1€.

OPPO Find X2 Pro, le sans-faute

Nous avons testé le Find X2 Pro de OPPO pendant plusieurs jours, nous avons été conquis. La marque asiatique nous a pleinement convaincu avec un smartphone ultra performant, endurant et avec une excellente offre photo.

Parmi les subtilités que l’on peut apprécier, il y a la recharge rapide (la plus rapide du monde) ainsi qu’un design très travaillé (céramique). L’écran de 6,7″ avec un taux de rafraichissement de 120 Hz est parmi les plus impressionnants du marché.

Enfin, on ne manquera pas de rappeler que c’est un smartphone compatible avec la 5G, et qu’il supporte le Wi-Fi 6. Bref, avec le Find X2 Pro, OPPO va titiller Apple et Samsung sur le créneau du « très haut de gamme ».

Si vous voulez en savoir davantage sur cet appareil – sur son triple capteur photo (48 MP x 48 MP x 13 MP), sur son processeur (Snapdragon 865) ou encore sur son système d’exploitation (Android avec la sur-couche Color OS), rendez-vous directement sur le site de Bouygues Telecom. Une fiche technique avec toutes les caractéristiques est disponible.

Comment l’obtenir à partir de 249€ ?

Alors même qu’il est sorti il y a quelques jours seulement, Bouygues Telecom offre déjà une bonne opportunité de réduire le coût initial du OPPO Find X2 Pro. En l’occurrence, si vous optez pour un échelonnement des paiements et pour un Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 70 Go. Il faudra également utiliser le bonus de reprise de votre ancien smartphone.

Procédure pour obtenir un Find X2 Pro à 249€ :

Commander le OPPO Find X2 Pro à 349,90€ sur Bouygues Telecom Souscrire au Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 70 Go (24 mois) Payer 8€ / mois pendant 24 mois (étalement de paiement) Utiliser le bonus de reprise (100€ de prime en plus) Acheter les écouteurs OPPO Enco Free, puis se faire rembourser via une ODR (valeur : 129,99€)

Pour découvrir l’offre, c’est par ici :

Contenu du forfait associé au téléphone

Pour bénéficier du Find X2 Pro à 249€, il faudra souscrire à un Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 70 Go. Ce dernier permet d’avoir les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 70 Go de données internet en France – et 30 Go dans l’Union Européenne. Si vous décidez de conserver votre numéro de téléphone, le tarif sera de 30,99€ pendant la première année. Au delà, il faudra compter 45,99€ par mois. Pour rappel, il faudra s’engager sur 24 mois (2 ans) pour obtenir le smartphone OPPO à un coût initial réduit.

On rappellera aussi que les clients des box internet de Bouygues Telecom (Bbox Fit, Must et Ultym) peuvent bénéficier d’une remise supplémentaire de 7€ par mois sur ce Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 70 Go. Autrement dit, le coût pour la première année est de 23,99€ par mois, puis 38,99€ par mois ensuite.

