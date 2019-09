Bouygues Telecom : le OPPO Reno 10x Zoom chute à 189€ (au lieu de 799€)

En quelques années, OPPO s’est imposé comme un fabricant de smartphones premium partout dans le monde. En France, il met en avant sa nouvelle gamme OPPO Reno, dont le plus abouti n’est autre que le OPPO Reno 10x Zoom. En ce moment et pour la rentrée, il bénéficie même d’une réduction exceptionnelle chez Bouygues Telecom.

Un code promo ainsi qu’un prix avantageux à l’achat vous permettent de faire chuter le coût du prestigieux téléphone de 799€ à seulement 189€ chez l’opérateur télécom. A noter qu’un casque sans fil JBL T450 BT est offert pour 1€ de plus. Plus bas, nous vous expliquons chacune des étapes pour obtenir cette remise importante sur ce smartphone OPPO.

Voir l’offre Bouygues Telecom

OPPO Reno 10x Zoom, un choix avisé

Alors qu’il n’est présent que depuis juin 2018 en France, OPPO a réalisé un raz de marée avec sa nouvelle gamme OPPO Reno présentée au courant du mois d’avril. Le plus prestigieux de la série, le OPPO Reno 10x Zoom est aujourd’hui à la pointe de l’innovation et rivalise avec les autres marques populaires du moment.

Au niveau des caractéristiques techniques, le OPPO Reno 10x Zoom s’accompagne tout d’abord d’un écran AMOLED de 6,6 pouces particulièrement impressionnant – notamment du fait que le capteur photo selfie soit caché sur la tranche supérieure du téléphone (il « pop-up ») pour faire ainsi disparaitre toute encoche. Le design très abouti du smartphone fait place à l’arrière à une finition en verre ainsi qu’un triple capteur photo (48 Mpx, 13 Mpx et 8 Mpx) pour réaliser les meilleurs clichés – quelle que soit la luminosité.

Le OPPO Reno 10x Zoom qui est disponible en promotion actuellement chez Bouygues Telecom bénéficie également de 8 Go de RAM et de la dernière puce Qualcomm (Snapdragon 855), ce qui en fait l’un des smartphones les plus puissants du marché. Pour ceux qui sont adeptes de jeux sur mobiles ou de vidéos, c’est un téléphone sous Android qui saura répondre à tous vos besoins.

Comment profiter de l’offre Bouygues Telecom ?

Alors qu’il est sorti depuis quelques mois déjà, le OPPO Reno 10x Zoom n’a toujours pas vu son prix baisser en raison d’une forte demande. Toutefois, si vous voulez alléger la facture, Bouygues Telecom a une très belle alternative pour la rentrée. Cela vous permettra non seulement d’économiser sur l’achat d’un OPPO Reno 10x Zoom, mais également d’étaler une partie du paiement dans la durée.

Pour obtenir le OPPO Reno 10x Zoom à seulement 189€ chez Bouygues Telecom, il faudra tout d’abord sélectionner l’option qui permet d’étaler les paiements sur 24 mois (à raison de 8€ par mois) et souscrire à un Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 70 Go avec un engagement sur 24 mois. Il faudra ensuite utiliser le code promo OPPO70 pour obtenir une remise complémentaire de 70€ sur l’achat du téléphone.

Voici la procédure pour acheter le OPPO Reno 10x Zoom :

Commander le OPPO Reno à 259€ sur Bouygues Telecom Souscrire au Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 70 Go sur 24 mois Payer 8€ / mois pendant 24 mois (étalement de paiement) Utiliser le code promo OPPO70 pour obtenir 70€ de remise Rajouter 1€ pour obtenir le casque JBL T450 BT (valeur : 49€)

Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, le Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 70 Go de Bouygues Telecom est un abonnement très complet qui contient les appels, SMS et MMS illimités, 70 Go de données internet en France et 30 Go en Europe pour 30,99€ par mois la première année, puis 45,99€ par mois au-delà. Les clients box de Bouygues Telecom peuvent bénéficier d’une remise de 7€ sur ce forfait (23,99€, puis 38,99€ par mois).

Il faut également rappeler que vous pouvez obtenir une généreuse prime à la reprise lorsque vous renvoyez votre ancien téléphone à Bouygues Telecom. Vous n’avez qu’à en faire la demande sur le site de l’opérateur pour obtenir le montant que vous pourriez obtenir avec votre smartphone actuel. Ainsi, la facture peut s’avérer encore plus légère.

Pour voir l’offre sur l’OPPO Reno 10x Zoom chez Bouygues Telecom, c’est ici :

Voir l’offre Bouygues Telecom

Voici la page pour bénéficier de l’offre sur le téléphone :