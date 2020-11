Bouygues Telecom : les Oppo Reno 4 à partir 1€ (+ mensualités), casque Bang & Olufsen offert

Pour les fêtes de fin d’année, Oppo lançait récemment les Reno4 Series, une gamme de trois nouveaux smartphones comprenant le Reno4 Z, le Reno4 et le Reno4 Pro. Séduisants à bien des égards, ils ont la particularité de tous prendre en charge la 5G. Bonne nouvelle, Bouygues Telecom propose les trois derniers smartphones d’Oppo à partir de 1€, avec un échelonnement sur paiement sur 24 mois !



Découvrir l’offre

Oppo passe une année 2020 sous les meilleurs hospices. Alors que sa gamme Find X2 cartonne, le constructeur chinois mise sur les Reno4 Series pour les fêtes de fin d’année. Ces trois modèles reprennent les bons ingrédients des Find X2 et ajoutent leur touche d’originalité. Alors qu’on les trouve à partir de 379 euros sans abonnement, Bouygues Telecom lance une offre à ne pas manquer : les Reno4, Reno4 Pro et Reno4 Z sont disponibles chez l’opérateur pour 1€ (+ respectivement 8€, 5€ et 7€ par mois).

Les Reno4, Reno4 Pro et Reno4 Z à 1€ chez Bouygues Telecom

Bouygues Telecom ne propose donc pas un mais tous les derniers smartphones d’Oppo. Les Reno4, Reno4 Pro et Reno4 Z sont disponibles à 1€ !

Les modèles Reno4 et Reno4 Pro sont à 1€ avec un Forfait Sensation 90 Go compatible 5G. A cela il faut ajouter 5€/mois pour le Reno4, et ce pendant 24 mois. Le Reno4 Pro, lui, est disponible à 1€ après remise de 70€ et reprise de votre ancien mobile (jusqu’à 100€). Vous devrez également ajouter 8€/mois pendant 24 mois.

Pour vous offrir le Reno4 Z à 1€, il faudra ajouter 7€/mois, si vous prenez le forfait Sensation 60Go.

Comme si cela ne suffisait pas le casque Bang & Olufsen d’une valeur de 300 euros est offert pour toute commande d’un Reno4, Reno4 Pro ou Reno4 Z. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit d’en faire la demande en ligne.

Découvrir l’offre

Les Reno4 Series : trois smartphones à offrir pour Noël

Avec ses nouveaux Reno4, Oppo propose un smartphone pour tous les utilisateurs. Le Reno4 Pro endosse le rôle du modèle plus premium et embarque le top des technologies de la marque. Derrière son design élégant et son superbe écran, il cache des talents indéniables pour la photographie.

Le Reno4, lui, s’impose comme un modèle tout en équilibre. Son très bon rapport techno-prix et sa polyvalence sauront séduire les utilisateurs en recherche d’un téléphone simple et efficace. Son design Reno Glow tout en reflets et sa grande finesse sauront séduire les amateurs du genre. Lui aussi doué en photographie, il se distingue surtout par ses talents de vidéaste. Enfin, son système de recharge ultra-rapide Super VOOC 65W bat tous les records.

Le Reno4 Z, lui, arbore un très bel écran avec taux de rafraîchissement de 120 Hz apportant plus de fluidité dans les animations et défilements. Son quadruple objectif photo lui assurent une grande polyvalence. À l’avant, le double capteur frontal ravira les amateurs de selfies, snaps, stories ou vidéos TikTok. Bref, il y en a pour tous les goûts dans la famille Reno4 Series.

Pourquoi l’acheter chez Bouygues Telecom ?

À l’approche des fêtes de fin d’année, glisser un nouveau smartphone sous le sapin fait toujours son petit effet. Les Reno4 Series sont des valeurs sûres et feront des heureux le jour de Noël. Au regard du contexte actuel, difficile d’avoir de la visibilité sur les stocks chez les différents marchands. Aussi, on vous conseille de ne pas laisser traîner cette offre exceptionnelle de Bouygues Telecom.

Que vous soyez déjà clients de l’opérateur ou non, vous pouvez accéder à l’offre. Vous pouvez vous faire livrer le Reno4 de votre choix à la maison et limiter ainsi vos déplacements. Quant au casque Bang & Olufsen, il vous suffit de faire la demande en ligne pour recevoir ce casque haut de gamme vendu normalement 300 euros.

Pour découvrir l’offre en cours, c’est ici :

Acheter un Reno4 Series