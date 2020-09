Bouygues Telecom : pourquoi le OPPO Find X2 Neo à partir de 1€ vaut le coup

Comme chaque année, Bouygues Telecom profite de la rentrée pour mettre en avant des offres séduisantes sur son site. Parmi elles, on retrouve actuellement une belle offre sur toute la nouvelle gamme de smartphones de chez OPPO.

Le Find X2 Lite et le Find X2 Neo sont disponibles à partir de 1€ chez l’opérateur télécom via une offre de remboursement, contre respectivement 399€ et 629€ si vous les achetez nus. Quant au premium Find X2 Pro, il est accessible à partir de 229,90€ dans le cadre d’une offre similaire. Ci-dessous, nous allons vous expliquer la méthode et les conditions pour obtenir ces smartphones à un coût initial aussi avantageux.

Voir les offres Bouygues Telecom

Le OPPO Find X2 Neo, le parfait compromis

En mars dernier, le fabricant OPPO dévoilait sa nouvelle génération de smartphones. Le OPPO Find X2 Neo s’inscrit comme le modèle intermédiaire entre la version Lite et le puissant Find X2 Pro.

Au niveau des caractéristiques, ce smartphone est résolument premium : on retrouve un quadruple module photo sur le dos de l’appareil, un superbe écran de 6,5″ avec un taux de rafraichissement de 90 Hz, ou encore un processeur puissant Snapdragon 765G, 12 Go de RAM ainsi qu’une compatibilité avec la 5G. Lors de notre test, nous avons été conquis.

Au final, il existe peu de smartphones sur le marché qui proposent des caractéristiques techniques aussi convaincantes pour un tarif légèrement supérieur au 600€. Alors quand Bouygues Telecom vient avec une offre qui permet de l’acheter à partir de 1 euro, il ne faut pas la prendre à la légère.

Pour obtenir ce tarif initial, il faudra suivre la procédure suivante :

Acheter le OPPO Find X2 Neo à 71€ chez Bouygues Telecom Choisir le Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 90 Go (24 mois) Payer 8€ / mois pendant 24 mois (étalement de paiement) Utiliser l’offre de remboursement de 70€

Grâce à l’offre de remboursement (ODR), à l’échelonnement du paiement et au forfait mobile avec engagement, le OPPO Find X2 ne vous reviendra donc qu’à 1 euro. C’est une très belle offre qui est exceptionnelle, et qui vous permettra de participer à un concours spécial Roland Garros. Ce dernier offrira par tirage au sort des places pour la finale du tournoi de tennis, des offres de remboursement ou encore des consoles Nintendo Switch. Vous pouvez en savoir davantage directement sur le site de Bouygues Telecom.

Si vous avez un ancien smartphone dont vous souhaitez vous débarrasser, sachez que Bouygues Telecom a également un bonus de reprise. En plus du montant de base qui vous sera remboursé si vous rendez votre appareil à l’opérateur, vous toucherez en prime 70€ en plus. C’est encore un avantage supplémentaire qui vous permettra de faire baisser le coût de votre nouvel OPPO Find X2 Neo.

Pour en savoir plus, c’est par ici :

Voir l’offre sur le Find X2 Neo

Le Find X2 Pro, le haut de gamme devient abordable

Avec son Find X2 Pro, OPPO a frappé très fort. Il affiche-là son ambition d’aller titiller les derniers smartphones Apple et Samsung, sans scrupule. La fiche technique de ce modèle est encore plus impressionnante que celle du Find X2 Neo. On retrouve un écran 6,7″ avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, le graal à l’heure actuelle.

Le Find X2 Pro est équipé d’un triple capteur photo à l’arrière, du dernier processeur Snapdragon 865 et il est compatibilité avec la 5G et le Wi-Fi 6. Bref, c’est une bombe de puissance… à un tarif qui devient accessible grâce à Bouygues Telecom. Pour la rentrée, ce smartphone est disponible à partir de 229,90€, contre 1 199€ si vous l’achetez nu.

Comment obtenir ce tarif aussi préférentiel ?

Acheter le OPPO Find X2 Pro à 329€ chez Bouygues Telecom Choisir le Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 90 Go (24 mois) Payer 8€ / mois pendant 24 mois (étalement de paiement) Utiliser le bonus de reprise de 100€

En utilisant cette méthode, vous pourrez ainsi retomber au tarif de 229,90€. Cela dit, cela ne vous empêchera pas de devoir payer votre forfait mobile chez lui sur une période de 24 mois, et d’échelonner le paiement sur la même période. Pour quelqu’un qui cherche à réduire son coût pour la rentrée, Bouygues Telecom offre une très belle opportunité.

Voir l’offre sur le Find X2 Pro

A quoi correspond le forfait associé ?

Si vous voulez obtenir ces tarifs sur les OPPO Find X2 Lite, Neo ou Pro, il faudra s’engager sur un Forfait Sensation 90 Go avec Avantages Smartphone. Ce dernier permet d’avoir tous les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 90 Go de data en France (et 35 Go dans l’UE/DOM/Suisse). Le tarif pour cet abonnement commence à partir de 26,99€ par mois pendant la première année. Si vous n’êtes pas clients d’une Bbox, il faudra rajouter 7€ à ce chiffre.

Sur la première année, si vous conservez votre numéro de téléphone, le Forfait Sensation 90 Go avec Avantages Smartphone vous reviendra à 26,99€ par mois. Au delà de cette période, il remontera à son tarif habituel, soit 41,99€ par mois. Encore une fois, en optant pour l’un des smartphones OPPO à prix avantageux, il faudra souscrire à ce forfait sur 24 mois.

Voir les offres Bouygues Telecom