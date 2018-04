Brief.me lance une nouvelle newsletter pour comprendre l’économie

Brief.me, la newsletter quotidienne pour suivre l’actualité, a lancé une campagne de financement participatif pour créer un nouveau média qui va vous réconcilier avec l’économie.

Une newsletter quotidienne pour suivre l’actualité

Brief.me est une newsletter qui a pour objectif de résumer l’actualité de la journée en relevant ce qui est important. La newsletter propose ainsi un design sobre et élégant et classe les informations dans diverses catégories : « on rembobine la journée » qui revient sur les faits du jour, « tout s’explique » qui permet d’analyser une information importante, « c’est leur avis » qui met en avant la parole d’un expert, d’un journaliste ou encore d’un philosophe, « ça alors » qui souligne une information étonnante et enfin « ça peut servir » qui conclue la newsletter par un conseil pratique ou une anecdote amusante.

Ce mini-journal par e-mail est donc un moyen très pratique de suivre l’actualité sans avoir besoin de réaliser une veille sur les différents sites d’actualité. De plus, des liens sont proposés dans les différents paragraphes afin de compléter sa lecture par des articles de médias.

Après avoir proposé une édition weekend plus fournie que les e-mails quotidiens, le média propose désormais une newsletter consacrée à l’économie afin d’en comprendre les enjeux et leurs conséquences sur notre quotidien.

Un projet de média pour comprendre l’économie

La nouvelle newsletter Brief.eco a pour objectif d’aider les personnes intéressées par l’économie à mieux comprendre et démêler les sujets présents dans l’actualité. Par exemple, il sera ainsi expliqué à quoi servent les taux directeurs des banques centrales et surtout quel est leur impact sur la vie des entreprises et des consommateurs, ou encore ce qu’est la CSG, comment elle est prélevée et ce qu’elle finance.

Tout comme sa grande sœur, la newsletter Brief.eco prendra la forme d’une édition hebdomadaire envoyée par e-mail et disponible également sur le site. Des liens vers des compléments d’information comme des définitions, des vidéos explicatives ou des infographies seront aussi distillés dans l’e-mail.

Brief.eco a lancé sa campagne de financement participatif et propose aux personnes qui soutiennent le projet de recevoir les premiers numéros de test tout en bénéficiant d’un an d’abonnement. Le lancement est prévu pour mai 2018.