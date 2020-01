Bright 2 serait toujours en développement chez Netflix

Vous vous souvenez peut-être de Bright, le film lancé en 2017 sur Netflix (le cas échéant, une bande-annonce est disponible en pied de l’article). Réalisé par David Ayer, il mettait notamment en scène Will Smith et Joel Edgerton. Au programme, un monde alternatif dans lequel le réel s’est mélangé à la fantasy, avec des humains cohabitant avec des orcs, des elfes et des fées. L’ambition initiale de placer une ambiance de film policier dans ce monde très particulier pouvait peut-être se révéler séduisant, mais le film se révélait un ratage complet. Mais, comme cela arrive parfois sur Netflix, la qualité n’est pas forcément corrélée avec l’audience. Le film avait donc eu un certain succès. Un peu plus de deux ans après, la perspective d’une suite fait son retour alors que l’on pensait être épargnés.

Bright 2, une demande de Netflix ?

Rapidement après la sortie, la possibilité d’une suite avait été évoquée. Mais depuis, Will Smith est retourné vers d’autres errements cinématographiques et David Ayer tente de relancer une carrière cinématographique qui a aussi été endommagée par Suicide Squad.

Mais le réalisateur vient d’annoncer à ComicBook.com que la suite était toujours en développement chez Netflix, signe que le projet semble avoir des partisans du côté de la plateforme de streaming.

C’est une grande opportunité pour nous tous. Nous allons pouvoir explorer plus en profondeur cet univers. Je pense que les gens avaient l’impression qu’il restait encore beaucoup de choses à développer. ‘Parlez nous du dragon. Parlez-nous de ça, de l’histoire.’ Nous avons donc un monde très riche à explorer, et je pense que nous allons pouvoir l’étendre davantage.

On aurait pourtant bien envie de leur dire qu’il ne faut pas se sentir obligés…