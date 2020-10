Burger King aurait dévoilé le son de démarrage de la Play Station 5

Alors que nous venons tout juste de découvrir l’iPhone 12, nous attendons désormais l’arrivée de la PlayStation 5 avec impatience. Sony devrait lancer sa console d’ici la fin du mois de novembre. Si son design et ses caractéristiques ont été dévoilés, quelques détails restent inconnus et éveillent la curiosité des fans.

Dernièrement, Burger King vient de tweeter un vidéo assez étrange dans laquelle on voit la mascotte de l’enseigne ouvrir un paquet. Lors de l’ouverture de ce mystérieux paquet, une lumière bleue envahit le visage de la mascotte et un son inconnu en sort.

do Whopper sandwiches normally do this? pic.twitter.com/lQhvIEZ2fG — Burger King (@BurgerKing) October 12, 2020

Quelques instants après la publication de ce tweet énigmatique, PlayStation le retweet en ajoutant les emojis « 👀👂 ». Le tweet publié par Burger King accompagne la vidéo de la légende suivante : « Do Whopper sandwiches normally do this ? » On peut traduire cette phrase par « Les Whopper font-ils ça normalement ? » Sous-entendu, ce bruit n’appartient pas aux Whopper, mais semble familier du côté de chez Sony.

Ce son pourrait donc provenir d’un objet conçu par la société nipponne, et la lumière bleue nous fait immédiatement penser à la PS5. On estime qu’il s’agit ni plus ni moins du son de démarrage de la PS5. Une anecdote anodine à première vue, mais qui a son importance. Le son de démarrage de la PS1 reste gravé dans la mémoire de nombreux d’entre nous. Ce son fait partie de l’expérience utilisateur de la console, et chez Sony il a une importance particulière.

Pour les plus nostalgiques, c’est cadeau :

Pourquoi Burger King ?

Une question tout à fait légitime, pourquoi Sony a choisi une enseigne de fast food pour dévoiler davantage sa prochaine console ? Il n’y a pas vraiment d’explication, sûrement que la stratégie marketing très forte de Burger King a séduit Sony. En face, Microsoft a choisi de s’allier à Taco Bell pour la promotion des Xbox Series X et Xbox Series S.

La fin de la vidéo affiche une date, le 15 octobre, nous devrions donc en savoir plus sur cette énigme demain. Sur Twitter, @AllGamesDelta_ dévoile qu’il pourrait également s’agir d’un jeu-concours issu d’un partenariat entre BK et Sony.