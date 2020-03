Byte : comment le successeur de Vine va-t-il fidéliser les créateurs ?

Il l’avait annoncé alors que son projet n’était qu’en version beta. Dom Hofmann, l’un des cofondateurs de Vine et qui vient de créer Byte, entend miser sur les créateurs pour booster sa nouvelle plateforme. Il expliquait en effet en décembre 2018 : « Nous construisons Byte pour les créateurs. Afin de nous aider à devenir la meilleure application vidéo, nous aimerions que vous participiez à notre programme pour les créateurs en herbe ».

Plus d’un an plus tard, le chef d’entreprise a joint les actes à la parole et Byte a dévoilé les contours de ce dispositif. Il sera dans un premier temps réservé aux internautes américains mais devrait s’étendre peu à peu. L’entreprise va donc sélectionner 100 utilisateurs et consacrera 250 000 dollars sur les quatre prochains mois à cette opération.

Un moyen de rivaliser avec TikTok

La compagnie prévoit de renouveler son pool de financement tous les 120 jours pour laisser une chance à des nouveaux venus d’intégrer la sélection. Pour choisir ses créateurs, Byte précise qu’il prendra en compte l’originalité des vidéos, la participation et l’intégration au sein de la communauté du réseau social et le respect des formats de l’application.

« Nous voulons que Byte soit un refuge pour les créateurs émergents à travers une gamme de genres, de styles et de communautés. Nous développerons le programme de partenariat avec des vidéastes qui captureront la variété et l’unicité de Byte. Le début de chaque pool de partenaires sera une nouvelle opportunité pour que de nouvelles voix soient reconnues », précise l’entreprise sur son site.

Dom Hofmann espère que cet accompagnement des vidéastes les plus reconnus sera un gage de confiance pour les annonceurs. Lancée en janvier dernier, la plateforme doit en effet faire face à la vive concurrence de TikTok dont l’application a déjà été téléchargée plus d’1,5 milliards de fois et qui est très populaire chez les adolescents.