C’est officiel : les sneakers Nike Nintendo 64 sortiront à la fin de l’été

Après un premier aperçu il y a une semaine, sans prix fixe et sans date de sortie, c’est désormais officiel pour les sneakers Nike Nintendo 64. Après les Air Jordan aux couleurs de la Nintendo NES ainsi qu’aux couleurs de la Game Boy, ou encore les sneakers Nike PlayStation, la firme américaine va lancer dès la fin de l’été une nouvelle gamme en hommage aux jeux vidéo ! Les sneakers Nintendo 64 ! Une nouvelle collection qui risque de séduire un grand nombre de consommateurs !

Nike Air MAx 97 : Nintendo 64

Avec un design beaucoup moins « chaussure montante » que les sneakers PlayStation, les sneakers Nintendo 64 sont de couleur grise pour rappeler les fameuses cartouches, une semelle grise foncée pour la couleur de cette console mythique, sans oublier les couleurs bleue, verte, jaune et rouge pour rappeler les différents boutons de la manette. Sur la languette, on peut voir le mot « Reset », et le dernier détail qui tue, c’est l’inscription « Air Max » à l’arrière de la chaussure qui reprend le fameux logo « Nintendo 64 ». Les sneakers Nike Air Max 97 s’annoncent extrêmement fidèles à la console de Big N qui fêtera ses 23 ans le 26 septembre prochain.

Cette nouvelle collection Nintendo 64 d’Air Max devrait arriver pour la fin de l’été (aucune date précise pour le moment). Elles seront disponibles sur le site Nike.com ainsi que dans certains magasins (qui ne sont toujours pas connu à ce jour). Le prix de ses sneakers devrait être de 170$ la paire.

Ce n’est donc pas la première fois que Nike s’essaie à ce genre de collection. On se souvient de l’énorme succès des Air Max PlayStation qui ne sont restées que quelques minutes sur le site officiel de Nike. Des sneakers là encore extrêmement fidèles avec les couleurs noire et bleues nuits PlayStation, ambiance cosmique inspirée de la façon dont la firme avait l’habitude de présenter ses conférences de presse il y a quelques mois, ainsi que de nombreux détails en rapport avec la PS4 ou la manette.

Pour les fans d’Air Jordan, il y a également deux modèles mythiques comme la collection Nintendo NES en blanche, grise et rouge, et cette fameuse disquette de Super Mario sur les languettes. Où bien encore la version Game Boy des Air Jordan qui là encore étaient très fidèles, avec des couleurs grises, blanches et même un morceau vert en référence au fameux écran de la console portable.