Nike a-t-il discrètement mis au point des sneakers Nintendo 64 ?

Une paire de sneakers Nintendo 64 chez Nike ?

Si Adidas s’est fait une joie de proposer diverses sneakers dédiées à Dragon Ball Z il y a quelques mois, du côté de chez Nike, on vient d’officialiser cette nouvelle paire de Air Max 97. Une déclinaison originale, qui a toutefois rapidement fait tilter plus d’un joueur, les modèles mis au point par Nike affichant de très grandes similitudes avec une certaine… Nintendo 64 !

En effet, bien que ce nouveau modèle ne soit pas dédié à la console de Nintendo, force est d’admettre que les clins d’oeil à la machine sont plus que nombreux. Outre le code couleur, et le côté un peu « rétro » de l’ensemble, on retrouve sur les languettes les mentions « Power » et « Reset », sans oublier sur la languette arrière, le logo AirMax, avec une police d’écriture très (très) proche de celle utilisée par Nintendo.

Des baskets qui ne bénéficient pas du précieux « Seal of Quality » de Nintendo, mais qui feront forcément de l’oeil aux amateurs du groupe nippon. A l’intérieur, on peut même y retrouver ce qui ressemble fortement à un logo ESRB, forcément revisité pour l’occasion. De son côté, la basket reprend les coloris emblématiques du logo Nintendo 64, avec du vert, du bleu, et un peu de rouge. Cela sans oublier le gris de la manette Nintendo 64.

Ces nouvelles Nike Air Max 97 à (très) forte inspiration Nintendo 64 seront disponibles dans les prochaines semaines, à un tarif de 160 dollars. Reste à savoir maintenant si Nintendo verra tout cela d’un très bon oeil… Rappelons que ce n’est pas la première fois que des Nike rendent hommage au monde du jeu vidéo, puisque récemment, on pouvait faire l’acquisition d’un modèle à la gloire de la toute première PlayStation. En 2008, Nike avait également mis au point une paire de Air Max en mode 8 bits, à l’effigie cette fois de la Nintendo NES.