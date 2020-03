Ça se précise pour les écrans mini-LED d’Apple, six produits seraient prévus

Cela fait un moment que les médias évoquent régulièrement le développement par Apple de produits équipés d’écrans mini-LED. Et aujourd’hui, ça se précise. En effet, d’après le site MacRumours, l’analyste Ming Chi Kuo aurait récemment publié une note évoquant le développement de six produits Apple qui utiliseront cette technologie.

« La recherche et le développement de produits pour les mini LED ne sont pas affectés par le COVID-19. La visibilité de la commercialisation a même dépassé les attentes de notre précédent rapport », lirait-on dans cette note. En effet, Kuo aurait déjà prédit le développement des produits mini LED d’Apple, mais la précédente note indiquerait que seulement deux produits étaient prévus.

Aujourd’hui, l’analyste prédit que les six produits avec écran mini LED qu’Apple développe incluent un iPad Pro 12,9 pouces, un iMac Pro 27 pouces, un MacBook Pro 14,1 pouces, un MacBook Pro 16 pouces, un iPad 10,2 pouces et un iPad Mini 7,9 pouces.

Les dates de lancement possibles pour ces produits ne sont pas indiquées, sauf pour l’iMac Pro, qui pourrait sortir au quatrième trimestre 2020.

Apple, à fond sur les écrans mini LED ?

A priori, si certains des produits à écran mini-LED évoqués par cette rumeur pourraient arriver dès cette année, d’autres devraient être prévus pour 2021.

Le passage à la technologie mini LED devrait permettre à Apple d’améliorer la qualité de l’écran sur les produits concernés. La firme de Cupertino s’intéresserait à cette technologie pour ses produits avec des écrans larges, car les mini LED offriraient des avantages comparables à ceux des écrans OLED, mais éviterait des inconvénients tels que les phénomènes de brûlure d’écran.

Mais bien entendu, pour le moment, ces informations ne proviennent pas de sources officielles, et celles-ci sont donc pour le moment à considérer avec une extrême prudence.

Sinon, pour rappel, les rumeurs suggèrent aussi qu’Apple prépare actuellement un successeur de l’iPhone SE, qui pourrait être appelé iPhone 9 ou iPhone SE2. Et on a des raisons de penser que ce nouvel appareil pourrait être dévoilé ce mois de mars. Il serait même possible qu’Apple organise un événement pour dévoiler ce successeur de l’iPhone SE et qu’il en profite pour présenter d’autres produits.