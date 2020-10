Ça y est, Facebook annonce l’interopérabilité entre Messenger et la messagerie d’Instagram

Cela fait des mois que nous savons que Facebook développe une fonctionnalité qui rendra Messenger et la messagerie interopérable. Et aujourd’hui, cette fonctionnalité est enfin disponible dans quelques pays, avant un déploiement mondial.

Auparavant, pour échanger des messages avec un utilisateur d’Instagram, il fallait utiliser cette application. Mais désormais, il sera possible pour les utilisateurs de Facebook Messenger et d’Instagram de communiquer. Lorsque cette fonctionnalité est disponible sur votre compte, Instagram vous envoie une invitation à faire une mise à jour (capture d’écran ci-dessous). Vous pourrez accepter ou refuser.

« Les gens communiquent plus que jamais dans des espaces privés. Plus d’un milliard de personnes utilisent déjà Messenger pour partager, sortir et s’exprimer avec leur famille et leurs amis », explique Facebook dans un communiqué. « C’est pourquoi nous connectons l’expérience Messenger et Instagram pour apporter certaines des meilleures fonctionnalités de Messenger à Instagram. Vous avez ainsi accès à la meilleure expérience de messagerie, quelle que soit l’application que vous utilisez. »

De nouvelles fonctionnalités pour Instagram

Et la mise à jour ne fait pas que connecter Messenger et Instagram. En effet, Facebook propose également de nouvelles fonctionnalités (qui étaient déjà sur Messenger) sur la messagerie d’Instagram. Parmi ces fonctionnalités, il y a la possibilité de répondre à un message, de transférer, ou encore les personnalisations de l’interface avec des couleurs.

Facebook propose également une nouvelle fonctionnalité appelée « Vanish Mode » qui permet d’envoyer des messages éphémères. Ceux-ci disparaissent après avoir été vus, ou bien après la fermeture de l’application. Une autre fonctionnalité, appelée Watch Together, permet aux utilisateurs de regarder des vidéos en simultané et d’interagir durant le visionnage. En d’autres termes, la messagerie d’Instagram fait le plein de nouveautés.

Sinon, pour rappel, le projet de Facebook d’avoir une messagerie unifiée inclut également WhatsApp. Mais visiblement, le numéro un des réseaux sociaux a préféré se concentrer sur Instagram et Messenger, d’abord. Cela est probablement dû au fait que contrairement à WhatsApp, Messenger et Instagram n’utilisent pas le chiffrement de bout en bout par défaut.

Récemment, Facebook a également lancé un nouvel onglet appelé Account Center pour Facebook et Instagram. Cet onglet permet à l’utilisateur de gérer plus facilement les fonctionnalités communes aux deux plateformes. Par exemple, vous pouvez y gérer les fonctionnalités de cross-posting, pour que vos Stories sur Facebook apparaissent également sur Instagram.

Après avoir maintenu une certaine séparation entre ses différentes applications durant des années, Facebook semble désormais vouloir rapprocher ceux-ci.