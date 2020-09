Cette fonctionnalité vous aide à synchroniser vos comptes Facebook et Instagram

Durant des années, Facebook a gardé un certain niveau de séparation entre son réseau social principal et les autres applications, comme WhatsApp ou Instagram. Et cela a pu avoir quelques avantages. Par exemple, lorsque Facebook a été frappé par le scandale Cambridge Analytica en 2018, la réputation d’Instagram n’a pas été trop ternie. Mais petit à petit, Facebook abandonne ces séparations. Actuellement, lorsque vous ouvrez Instagram, vous verrez la petite mention « from Facebook » en bas de l’écran qui apparait lors du lancement de l’app.

Et cette semaine, Facebook franchit un pas de plus dans son effort de faire converger ses différentes applications. Dans un billet de blog, l’entreprise présente une nouvelle fonctionnalité appelée Account Center qui, comme l’explique Oren Hod, Product Manager, est un moyen plus simple de gérer les fonctionnalités qui existent dans plusieurs applications.

« Changer d’application pour publier le même contenu ou saisir les informations de votre carte de crédit des dizaines de fois est désagréable. Nous voulons vous faciliter la tâche tout en vous offrant de meilleurs contrôles pour gérer votre expérience », explique le responsable.

« Que vous souhaitiez partager une histoire sur Instagram et Facebook en même temps, ou utiliser votre compte Facebook pour vous connecter à Instagram, la configuration de votre Account Center vous permettra de contrôler les expériences connectées qui fonctionnent dans nos applications », ajoute-t-il.

Synchronisation des logins, des publications et des paiements

Pour le moment, il ne s’agit que d’un test. Pour ceux qui auront accès à cette fonctionnalité, celle-ci est disponible dans les paramètres des applications Facebook, Messenger et Instagram. Un onglet pour le crossposting vous permettra de ne publier un contenu ou une Storie qu’une fois sur une appli pour que celle-ci soit également publiée sur les autres applications. Facebook propose également un login unique.

Il y a également un onglet pour les connexions aux comptes, ainsi qu’un onglet pour les paiements. Ce dernier pourrait être très pratique, mais pour le moment, il n’est disponible qu’aux États-Unis. En substance, si vous enregistrez votre carte bancaire sur Facebook, celle-ci pourra également être utilisée pour des achats sur Instagram.

Il y a aussi une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de synchroniser leurs noms et leurs photos de profils sur Facebook et Instagram. « […] vous pouvez toujours choisir d’être Aisha Ahmed sur Facebook, par exemple, et @bakersdozen sur votre compte Instagram. Cependant, vous pouvez synchroniser votre nom et votre photo de profil dans nos applications. De cette façon, si vous changez votre nom ou votre photo de profil sur Facebook, il sera également mis à jour sur Instagram », indique Oren Hod.

Et ce n’est probablement qu’un début. En effet, sur les images partagées par Facebook de cette fonctionnalité, les logos de WhatsApp et d’Oculus apparaissent aussi. Cela suggère que l’Account Center devrait également, plus tard, concerner ces deux autres services de Facebook.

D’ailleurs, on notera que Facebook a récemment annoncé que le compte Facebook sera bientôt obligatoire pour utiliser les produits Oculus. Auparavant, si une personne n’avait pas de compte Facebook, il pouvait utiliser les casques comme l’Oculus Quest en utilisant un compte Oculus.

En même temps, Facebook développe aussi une fonctionnalité qui rendra les messageries de Facebook Messenger, Instagram et WhatsApp interopérable. Cela permettra par exemple à un utilisateur de WhatsApp d’envoyer un message à un utilisateur de Messenger ou d’Instagram.