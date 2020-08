Ça y est, Facebook Watch se met aux clips vidéo

Désormais, aux USA, il sera possible de regarder des clips vidéo sur Facebook. Le numéro un des réseaux sociaux vient d’annoncer cette nouveauté il y a quelques jours et indique que les utilisateurs pourront y trouver aussi bien les nouveautés, que les classiques de tous les genres. Pour avoir la possibilité de diffuser des clips musicaux sur sa plateforme, Facebook a développé des partenariats avec l’industrie, incluant Sony Music Group, Universal Music Group, Warner Music Group, Merlin, BMG, Kobalt, ainsi que des acteurs de la musique indépendante. Et comme les clips vidéo sont déjà disponibles sur Facebook en Thaïlande et en Inde, l’arrivée de cette nouvelle fonctionnalité aux USA n’est qu’une extension du partenariat de Facebook avec l’industrie musicale.

En tout cas, les clips musicaux permettront au numéro un des réseaux sociaux de mieux concurrencer YouTube. En effet, si l’entreprise avait déjà une plateforme vidéo comparable, les internautes américains devaient aller sur YouTube lorsqu’ils souhaitent regarder des clips.

Une bonne raison de passer encore plus de temps sur Facebook ?

Maintenant, aux USA, les internautes pourront réagir, commenter et partager les clips sur leurs fils d’actualité. Et il sera aussi possible de suivre un artiste pour recevoir ses derniers clips dès la sortie. De plus, Facebook a créé une nouvelle section dédiée aux continus musicaux sur l’onglet Watch de son réseau social. Dans cette section, il sera possible d’obtenir des recommandations par genre, des playlists thématiques, ainsi que des playlists des clips récents ou plus populaires.

De plus, Facebook a développé un algorithme de recommandations qui met du contenu en avant en fonction des goûts de l’utilisateur. « Au fil du temps, l’expérience deviendra plus personnalisée selon vos goûts en fonction des artistes que vous suivez et des vidéos avec lesquelles vous interagissez. La destination Musique de Facebook Watch sera disponible sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles iOS et Android », lit-on dans l’annonce du réseau social.

Pour le moment, on ne sait pas quand les clips vidéo seront aussi disponibles sur Facebook en Europe. Mais vu la volonté du réseau social de devenir une plateforme dominante dans la vidéo en ligne, il serait logique que la même fonctionnalité débarque sur le continent européen tôt ou tard.

Sinon, pour rappel, Facebook s’apprête également à déployer son concurrent de TikTok dans de nombreux pays.