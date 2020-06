Ça y est, Instagram teste la possibilité de communiquer avec les utilisateurs de Messenger

La messagerie a toujours occupé une place importante dans les projets de Facebook et actuellement, l’ambition de l’entreprise est de rendre ses trois services de messagerie instantanée, WhatsApp, Messenger, et Instagram, interopérable. Cela permettrait aux utilisateurs de ces applications d’échanger des messages même s’ils n’utilisent pas le même service. D’autre part, Facebook veut également utiliser le même chiffrement de bout en bout que WhatsApp sur ses autres services de messagerie.

Facebook n’a pas encore abandonné son projet d’interopérabilité des apps de messagerie

Pour le moment, aucune de ces fonctionnalités n’a encore été lancée. Néanmoins, celles-ci sont toujours d’actualité. Preuve en est, un internaute a récemment découvert une interface que Facebook pourrait utiliser sur Instagram pour permettre aux utilisateurs de ce réseau social de communiquer avec les utilisateurs de Messenger.

La capture d’écran ci-dessous montre un bouton Messenger dans l’application Instagram. Celle-ci a été publiée par Alessandro Paluzzi, puis relayée par le spécialiste des réseaux sociaux Matt Navara. Par la suite, Instagram a publié ce commentaire : « Comme nous l’avons mentionné précédemment, nous travaillons à faire fonctionner nos services de messagerie sur toutes nos applications. Il s’agit d’un premier prototype que nous ne testons pas en externe. »

As we've mentioned before, we're working on making our messaging services work across our apps. This is an early prototype, which we aren’t testing externally. — Instagram Comms (@InstagramComms) June 3, 2020

En d’autres termes, si Instagram teste bien une intégration avec la messagerie de Messenger, pour le moment, le test n’a lieu qu’en interne. On peut comprendre que la mise en place de cette interopérabilité entre WhatsApp, Messenger et Instagram prenne du temps étant donné que l’entreprise devra d’abord faire un travail d’harmonisation entre les trois applications. De plus, actuellement, WhatsApp utilise le chiffrement de bout en bout par défaut (ce qui rend les messages illisibles lorsqu’ils transitent par les serveurs de Facebook), mais ce n’est pas le cas pour Instagram Direct et Messenger.

Sinon, le service « Rooms » nous donne déjà un aperçu de ce projet d’interopérabilité entre les différents services de messagerie de Facebook. Pour rappel, Rooms est un service de visioconférence qui a été lancé par l’entreprise pour contrer Zoom, Google Meet et Microsoft Teams. Et actuellement, il est possible de participer aux conversations sur cette plateforme avec un compte Messenger, WhatsApp ou Instagram.