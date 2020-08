Ça y est, la Fossil Gen 5 est prête pour surveiller votre sommeil

Les montres connectées sous Wear OS (anciennement Android Wear) devaient être les principaux concurrents de l’Apple Watch. Mais malheureusement, le système d’exploitation n’a pas eu le succès escompté. Et de nombreux partenaires de Google, qui ont proposé des montres utilisant cette version d’Android pour les montres, ont préféré abandonner celui-ci.

Cependant, Wear OS n’est pas mort, puisque quelques marques continuent de sortir régulièrement de nouvelles montres connectées utilisant ce système d’exploitation. Et parmi ces marques, il y a Fossil. En 2019, celui-ci avait sorti la montre « Gen 5 », avec quelques améliorations intéressantes par rapport à la précédente génération.

Et si ce produit ne vous a pas séduit à l’époque, il est possible que vous changiez d’avis aujourd’hui, grâce à une mise à jour annoncée par Fossil. Comme le rapporte le site The Verge, cette mise à jour rendra les mesures de l’activité physique plus précises, tout en consommant moins d’énergie.

Mais le plus important est que Fossil ajoute une fonctionnalité de suivi du sommeil à sa montre. Cette fonctionnalité permettra à la Gen 5 d’enregistrer l’historique du sommeil, de surveiller les repos, ou encore de définir des objectifs. Il s’agit d’une fonctionnalité qu’on ne trouve pas encore sur l’Apple Watch, mais qu’Apple lancera avec la mise à jour vers watchOS 7 sur ses montres.

Fossil ajoute également un suivi « VO2 Max », qui permettra à l’utilisateur de surveiller sa santé cardiorespiratoire. Il y a également une mise à jour du mode d’économie d’énergie qui permettra à l’utilisateur de basculer plus facilement d’un mode à l’autre, pour que l’autonomie de la batterie soit prolongée.

Des fonctionnalités intéressantes pour une montre sous Wear OS ?

Alors que les montres sous Wear OS sont généralement considérées comme moins intéressantes que celles d’Apple ou de Samsung, Fossil a développé ces fonctionnalités (il s’agit de mises à jour de Fossil et non du système d’exploitation Wear OS) afin de mettre son produit au niveau. De son côté, Google a aussi récemment annoncé quelques mises à jour mineures pour le système d’exploitation, dont les montres de Fossil devraient bénéficier.

Sinon, pour rappel, en 2019, Google a annoncé l’acquisition de la société Fitbit, qui est spécialisée dans les montres connectées et les bracelets fitness. Mais à ce jour, cette acquisition n’a toujours pas été finalisée et le dossier attend toujours le feu vert de la Commission Européenne. Cependant, il est fort probable que Google lancera ses propres montres sous Wear OS dès que le deal sera finalisé, ce qui pourrait apporter un nouveau souffle à l’écosystème.