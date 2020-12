Ça y est, TikTok veut se lancer dans les vidéos longues façon YouTube

TikTok fait partie des applications qui font sensation en ce moment. Et ce succès est largement attribué au format de vidéos courtes qui a été popularisé par la plateforme. Bien qu’il s’agisse encore d’une application récente, TikTok figure déjà dans le Top 10 des apps les plus téléchargées durant les 10 dernières années.

Ce format est tellement addictif que d’autres services ont décidé de s’en inspirer. Instagram et YouTube ont déjà développé un équivalent des vidéos TikTok. Et même Netflix a décidé de copier ce format afin de permettre aux utilisateurs de découvrir des extraits humoristiques des films et des séries de son catalogue.

TikTok veut repousser ses limites

Mais alors que de plus en plus d’entreprises s’inspirent de TikTok, ce dernier semble désormais s’intéresser aux vidéos plus longues. Actuellement, les vidéos sur TikTok ne durent pas plus de 60 secondes.

Pourtant, comme l’a repéré Matt Navara, consultant spécialiste en réseaux sociaux et ancien journaliste de The Next Web, TikTok est en train de tester des vidéos plus longues qui peuvent durer jusqu’à 3 minutes. Sa publication inclut la capture d’écran d’une notification qui indique à l’utilisateur qu’il a une nouvelle fonctionnalité qui permet de mettre en ligne ces vidéos plus longues.

😮 TikTok is rolling out ability to upload longer videos of up to 3 minutes long 🤳🏻 pic.twitter.com/9ifs7s7Uh3 — Matt Navarra (@MattNavarra) December 2, 2020

La notification indique cependant qu’il s’agit d’un accès anticipé, ce qui suggère que pour le moment, la possibilité de mettre en ligne de vidéos de 3 minutes est encore limitée à quelques utilisateurs. Et il est possible que pour le moment, il ne s’agisse que d’un test.

La nouvelle limite de 3 minutes est-elle une bonne idée ?

En tout cas, sur Twitter, de nombreux utilisateurs ont exprimé leur étonnement lorsqu’ils ont découvert cette nouveauté de TikTok. En effet, la limite de 60 secondes fait partie de l’ADN de cette plateforme, de la même manière que la limite des 140 caractères permettait à Twitter de se distinguer des autres réseaux sociaux.

Bien entendu, le fait que TikTok va permettre aux utilisateurs de publier des vidéos plus longues n’est pas forcément une mauvaise chose. Ceux-ci pourraient utiliser ces trois minutes pour tester de nouvelles idées de contenu. Cependant, ces vidéos de 3 minutes pourraient également affecter la mécanique de TikTok qui rend le réseau social addictif.

Actuellement, les utilisateurs regardent des vidéos (de créateurs qu’ils ne suivent pas forcément) sélectionnés par un algorithme. Ces vidéos sont très courtes et l’utilisateur peut facilement passer à la vidéo suivante en faisant un défilement vers le haut. C’est de ce modèle d’interaction qu’Instagram, YouTube, et même Netflix se sont inspirés.

En tout cas, TikTok envisage de modifier la limite de durée de ses vidéos alors que son avenir aux États-Unis est toujours incertain. En effet, l’administration Tump veut bannir le réseau social des USA (évoquant la sécurité nationale), à moins que l’entreprise chinoise ByteDance ne cède les activités américaines de TikTok à une entreprise américaine.