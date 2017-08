Cachez cet iPhone 8 que je ne saurais voir

Le toujours très bien informé Evan Blass a dévoilé une photo de l’iPhone 8 équipé d’une coque de protection. Pourtant le doute subsiste quant à la véracité de cette photo. Explications.

Evan Blass a encore frappé ! Le journaliste et célèbre « leaker » a dévoilé une photo de l’iPhone 8 équipé d’une coque de protection visiblement destinée aux aventuriers. C’est ce qu’on peut lire un peu partout sur la toile depuis ce matin.

Un iPhone 8 dans une coque de protection Urban Armor Gear

Il faut dire que tout est cohérent sur ce cliché. Comme l’avait révélé l’HomePod il y a quelques jours, le nouvel iPhone aurait bien droit à un écran bord à bord avec un emplacement en haut de l’écran pour loger les différents capteurs et le haut-parleur.

On note également que les capteurs dédiés à la reconnaissance faciale sont bien présents sur ce visuel. Toujours à l’avant du smartphone, on remarque l’absence de bouton physique qui devrait donc permettre à l’écran OLED (et non IPS) d’occuper la quasi-totalité de la face avant.

Enfin, pour protéger l’iPhone, on retrouve une coque de protection de la marque UAG (Urban Armor Gear). Ce célèbre accessoiriste propose déjà une coque similaire pour l’iPhone 7.

Vrai design ou rendu d’un leaker ?

C’est d’ailleurs cette protection qui sème le doute sur l’authenticité du cliché. Si l’on n’est plus très loin du véritable design de l’iPhone 8 suite aux nombreuses informations qui ont circulé, cette image pourrait bien être le fruit d’un designer et d’UAG.

En effet, le leaker Benjamin Geskin explique qu’Urban Armor Gear a utilisé un de ses rendus sans son autorisation pour représenter l’Phone 8 dans une de ses coques de protection. Avant même les révélations du firmware de l’HomePod, Benjamin Geskin avait dévoilé un design faisant la part belle à l’écran bord à bord et l’emplacement pour les capteurs en haut de l’iPhone 8.

Le design final du prochain smartphone d’Apple devrait donc beaucoup à ressembler à ce qu’on peut voir ici, mais il est pour le moment impossible de le confirmer.

Outre son design, on attend également de savoir si Apple sera totalement prêt pour la sortie de son nouvel iPhone. En effet, des problèmes logiciels ont été découverts dans des fonctionnalités clés et ont crée un « vent de panique » chez la firme de Cupertino.

