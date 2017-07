iPhone 8 : l’HomePod confirme le design du prochain iPhone

L’enceinte connectée d’Apple, l’HomePod, n’est pas encore disponible, mais elle fait déjà beaucoup de bruit. Une analyse de son firmware semble en effet confirmer le design de l’iPhone 8 et la présence de la reconnaissance faciale.

L’iPhone 8 ne sera présenté que dans quelques semaines, mais la tension monte autour du smartphone d’Apple. Modèle le plus attendu depuis le tout premier, dévoilé il y a 10 ans, le nouvel iPhone est annoncé avec de nombreuses nouveautés, dont un tout nouveau design.

Comme ses principaux concurrents, l’iPhone devrait céder à la tentation d’un écran sans bords ou presque (borderless) et cette information semble se confirmer, si l’on en croit l’HomePod ! L’enceinte connectée d’Apple, ou plutôt son firmware, contient de nombreuses informations et certaines concernent le prochain iPhone.

C’est ce qu’ont découvert plusieurs développeurs, dont Steven Troughton-Smith, en fouillant dans le code. Ce dernier n’a pas hésité à partager ses découvertes sur Twitter et nous apprend notamment que le firmware fait référence à BiometricKit, le kit développement (ou SDK) dédié à la reconnaissance biométrique de l’iPhone.

I can confirm reports that HomePod’s firmware reveals the existence of upcoming iPhone’s infra-red face unlock in BiometricKit and elsewhere pic.twitter.com/yLsgCx7OTZ

— Steve T-S (@stroughtonsmith) July 31, 2017