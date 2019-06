Cameo, la start-up qui scénarise vos (fausses) rencontre avec des stars

Nous sommes entrés dans une ère de l’attention. Pour une partie des nouvelles générations, les réseaux sociaux deviennent un concours de popularité. Si des influenceurs arrivent à en vivre, ils ne sont pas forcément très nombreux dans ce cas. Mais certains ne reculent devant rien face à la perspective de pouvoir les imiter. La vidéo récente d’une jeune fille détruisant une statue de 200 ans pour gagner des abonnés Instagram permet de le confirmer. Pour d’autres, c’est l’option financière qui est retenue comme le prouve la start-up Cameo.

Cameo vous offre Snoop Dog en un clic

Le concept de cette entreprise américaine est plutôt particulier. Un « échange » quelque peu particulier avec les célébrités. Une sorte d’autographe 2.0, le prix en plus. Concrètement, contre monnaie sonnante et trébuchante une star peut donner votre nom dans une vidéo. Pour les plus connues, on parle de 500 dollars pour le name-dropping. Mais d’autres se monnaient autour de 5 dollars. Les people comme Caitlyn Jenner peuvent même monter jusqu’à 2500 dollars. La moins populaire, « Disco Cowboy » ne vous coûtera que 2 dollars.

L’entreprise n’est pas récente, elle a été lancée en 2017. Mais elle continue de marcher, deux ans plus tard, ce qui symbolise sans doute à quel point elle correspond à notre société actuelle. Elle est même valorisée à 300 millions de dollars, grâce à un nouveau financement.

Depuis son lancement, 3600 contenus de ce type auraient été réalisés. Certains arrivent même à en vivre, comme une femme qui gagnerait 2800 dollars par mois. Sur chaque transaction, l’entreprise prend 25% de frais et la « star » récupère le reste. Les fans auront eux le droit à leur petit instant de gloire…

Si on essaie de voir le côté positif, cela semble toujours un peu moins stupide que de simuler sa propre mort sur les réseaux sociaux pour gagner de l’attention. Mais c’est aussi plus onéreux…