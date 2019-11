Captain Marvel 2 : tout ce qu’il faut savoir sur le film

Avant même Black Widow, Captain Marvel a été la première héroïne du MCU à avoir le droit à son film dédié. Pourtant, sans la détermination de Kevin Feige, ce qui a été un des meilleurs succès du MCU, n’aurait jamais vu le jour. Désormais, la seule question se pose est celle de son retour pour un épisode 2. Voici les informations actuellement disponibles.

Captain Marvel 2 : un film encore lointain

Il faut se souvenir qu’à la fin du premier film, Captain Marvel prend la direction des étoiles pour aider les Skrulls à trouver une nouvelle planète. Elle est bien sûr revenue pour aider dans le combat contre Thanos, mais cela se déroule deux décennies plus tard.

Ce laps de temps laisse beaucoup de possibilités pour un épisode 2. Cela pourrait se dérouler après le premier film, soit pour aider les Skrulls ou bien sa guerre contre les Kree. Il est aussi possible de l’inscrire dans la continuité de la défaite de Thanos. Il ne serait pas étonnant de voir Marvel comme avec Wonder-Woman. Le second film de l’héroïne de DC Comics se déroule avant Justice League, mais après son premier film. Cela permet de développer les héroïnes de façon autonome, sans avoir perpétuellement besoin de se raccrocher au reste de l’histoire. Dans le cas de Carol Danvers / Captain Marvel, cela ouvre d’autres possibilités avec Yondu ou encore les versions jeunes des Gardiens de la Galaxie. On se souvient aussi de la scène avec Ronan l’Accusateur qui a promis de revenir pour elle.

Si le film ne fait pas partie de la phase 4, il est déjà confirmé du côté de Marvel. Mais, au mieux, on l’aura à l’horizon 2022, tant le programme est déjà chargé du côté des sorties, tournages et développements.

Captain Marvel devrait aussi se connecter à Ms Marvel, la série prévue pour Disney+ et potentiellement au personnage de Spectrum, une héroïne incarnée par Monica Rambeau, la fille de son amie. On veut revoir Lieutenant Trouble…