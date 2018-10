Ce capteur préviendra votre hôte Airbnb si vous faites une fête

Si louer son appartement sur Airbnb possède de nombreux avantages, le service a tout de même quelques inconvénients majeurs qui peuvent en refroidir certains, tant du côté des hôtes que des visiteurs. Pour ce qui est des hôtes, la pire inquiétude reste certainement le fait de pouvoir retrouver son bien dans un très mauvais état. En effet, quelques articles et témoignages en ligne relatent que les visiteurs se sont permis de faire des fêtes très conséquentes chez leurs hôtes, repartant ensuite sans avoir fait le ménage.

Un capteur qui se concentre sur les décibels et non les conversations

De fait, une entreprise américaine s’est penchée sur la conception d’un petit capteur capable de repérer si une fête est en train d’avoir lieu. En effet, le NoiseAware Gen 3 est un petit boîtier en charge de la surveillance du niveau de bruit dans le lieu loué à des visiteurs. Selon un niveau de décibels prédéfini, une notification est employée aux propriétaires via l’application dédiée, si bien qu’il peut réagir rapidement.

Deux modèles sont ainsi disponibles afin de correspondre aux différents besoins des hôtes Airbnb. En effet, le premier mesure 3,4 pouces par 3,8 pouces et se branche sur n’importe quelle prise murale classique, tandis que le second s’installe à l’extérieur de la maison. Plus petit que le précédent modèle, il résiste aux intempéries et fonctionne simplement avec deux petites piles CR123A.

Comme tout dispositif similaire, la question de la vie privée se pose forcément. Néanmoins, le dispositif se base simplement sur le niveau de décibels du lieu, sans qu’il n’écoute ou ne comprenne les conversations des locataires. The Next Web précise que le dispositif de NoiseAware s’apparente à un simple détecteur de fumée connecté, mais consacré au bruit.

Les deux appareils de la gamme NoiseAware Gen 3 sont déjà disponibles aux tarifs respectifs de 149 et 223 dollars, au lieu de 199 et 298 dollars. Néanmoins, il faudra également s’acquitter de la somme de 99 dollars pour l’abonnement au service de surveillance. Pour l’instant, le prix de lancement est de 79 dollars.

Les livraisons débuteront dès le mois prochain. Actuellement, il faut résider aux États-Unis ou au Canada pour pouvoir passer commande.

Source