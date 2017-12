On a encore trouvé des caméras cachées dans des locations Airbnb

Certains propriétaires d’appartements en location sur Airbnb semblent particulièrement soucieux du confort de leurs hôtes. Tellement soucieux qu’ils ne peuvent s’empêcher de les filmer à leur insu, probablement pour s’assurer que leur séjour se passe dans les meilleures conditions possibles.

Selon nos confrères de BuzzFeed, certains locataires rapportent avoir encore déniché des caméras cachées lors de leur séjour dans un appartement loué sur Airbnb. C’est la deuxième fois depuis octobre que la compagnie doit faire face publiquement à ce genre d’incident.

En octobre, un couple américain de l’Indiana visitant la Floride a découvert une caméra cachée déguisée en détecteur de fumée dans la chambre de sa location Airbnb. Plus tôt dans la même année, Airbnb a été forcé d’enquêter et de suspendre une offre locative à Montréal après qu’un des locataires ait découvert une caméra dans la chambre à coucher de la propriété. Bien sûr, le problème des caméras cachées ne concerne pas seulement Airbnb, c’est même un sujet qui revient régulièrement à la une dans le monde de la location entre particuliers depuis des années, et pas seulement, puisque certains hôtels se livreraient à ce petit exercice de voyeurisme, y compris des établissements d’un genre un peu particulier…

Un autre invité d’Airbnb a trouvé des caméras cachées dans sa maison de location – cette fois déguisées en détecteurs de mouvement – ce qui soulève des questions sur ce que la plate-forme et ses clients peuvent faire pour assurer l’intimité.

Un tweet particulièrement viral a été publié la semaine dernière, montrant un « détecteur de mouvement » trouvé dans une maison d’Airbnb qui, après un examen plus approfondi, était en fait une caméra.

In « oh, that’s a thing now » news, a colleague of mine thought it odd that there was a single « motion detector » in his AirBNB in the bedroom and voila, it’s an IP camera connected to the web. (He left at 3am, reported, host is suspended, colleague got refund.) pic.twitter.com/6KgkDmEZXB

— Jason Scott (@textfiles) 28 novembre 2017