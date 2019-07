Une carte Pokémon à 60 000$ perdue, le propriétaire offre 1 000$ à quiconque la retrouvera

La carte Pokémon Trainer No. 3 est considérée comme l’une des plus chères au monde, car elle a été donnée au troisième finaliste d’une compétition qui a eu lieu en 1999. Exclusive, celle-ci est donc estimée à plus de 60 000 dollars.

La carte Pokémon a-t-elle été volée ou perdue ?

L’homme en possession de la carte Pokémon a donc décidé de se débarrasser de celle-ci en la mettant en vente sur eBay. Baptisé Pokemonplace, l’homme aux 300 cartes Pokémon a expliqué qu’il avait pris une assurance à 50 000 dollars, soit le montant le plus élevé auquel l’on peut souscrire lors d’un envoi. Il a ensuite ajouté qu’il avait envoyé la précieuse carte par USPS au transporteur Aramex, basé à Dubaï, qui était chargé de l’expédier au nouveau propriétaire.

Cependant, il semblerait bien que la carte Pokémon Trainer No. 3 ne soit jamais arrivé à sa destination. D’ailleurs, elle ne serait jamais arrivée jusqu’à Dubai, si l’on en croit les dires d’Aramex, qui explique n’avoir jamais reçu celle-ci. Pokemonplace indique : « L’information de suivi que j’ai eu […] montrait un email et une signature. Aramex prétend ne pas l’avoir reçu et avoir signé pour un lot en vrac ». Compte tenu du fait qu’Aramex a signé pour la livraison complète, comprenant la carte Pokémon, Pokemonplace ne peut pas se tourner vers la police d’assurance souscrite auprès d’UPS.

Difficile de savoir pour l’instant, donc, si la carte Pokémon a été volée ou si elle a simplement été perdue par le transporteur lors de son voyage. Cette dernière a été enregistrée dans une base de données pour collectionneurs et placée sous un emballage en plastique pour la protéger.

En conséquence, Pokemonplace est prêt à offrir une prime de 1 000 dollars à qui trouvera la Trainer No. 3. Le site web d’information précise que les parties concernées ne prévoient pas d’intenter une action en justice et souhaitent simplement retrouver l’objet. Pour l’instant, il est donc difficile de savoir si la carte Pokémon va finir par ressurgir ou non.