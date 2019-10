Casio x Pokémon : une nouvelle montre Baby-G collector pour la fin d’année !

Un crossover Casio x Pokémon !

Vous le savez sans doute si vous suiviez un tant soit peu l’actualité Nintendo, cette fin d’année 2019 va être marquée par le retour des célèbres Pokémon, avec un tout nouveau tandem d’épisodes (Bouclier et Epée) à venir sur Nintendo Switch. La franchise Pokémon (qui a déjà plus de 20 ans…) a également décidé de s’allier à un certain Casio, pour l’anniversaire de son modèle Baby-G (lancé pour la première fois en 1994).

En effet, la célèbre montre Casio Baby-G célèbre en 2019 ses 25 ans, et le constructeur a décidé de rhabiller cette dernière aux couleurs du célèbre jeu vidéo. Cette montre très « 90’s » se pare ainsi d’un tout nouvel habillage, qui fait la part belle au plus populaire des Pokémon : Pikachu. Pour la petite histoire, dans le pokédex de Kanto, Pikachu est le Pokémon qui porte le numéro… 25 !

Pikachu à l’honneur !

Pour l’occasion, le bracelet arbore de nombreux logos en rapport avec Pokémon et les pouvoirs électriques de Pikachu, sans oublier une mention rappelant le 25ème anniversaire du modèle sur le passant du bracelet. L’écran reste pour sa part assez sobre, avec néanmoins l’inscription « Pokémon » sur la partie supérieure et une interface qui rappelle celle des premiers opus GameBoy. A noter qu’un petit Pikachu apparaîtra également en arrière-plan lorsque l’on illuminera l’écran de la montre.

La montre sera livrée dans un packaging très soigné avec un emballage en carton très coloré, renfermant… une Pokéball évidemment ! C’est dans cette dernière que sera confortablement installée la précieuse montre.

Côté disponibilité, cette étonnante montre Casio Baby-G x Pokémon sera lancée le 8 novembre très précisément, et sera affichée au tarif de 129 euros. La montre sera disponible sur la boutique en ligne de Casio.

Evidemment, si les fans de Casio seront intéressés, la montre fera également de l’oeil aux (très) nombreux amateurs de la licence Pokémon. Autant dire qu’il faudra se montrer vif pour espérer en arborer une au poignet durant les repas de fin d’année.