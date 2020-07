Le casque Bose QC 35 II à prix cassé, en chute libre de -50% 🔥

Alors que les soldes débutent à peine, Cdiscount fait fort en dévoilant une excellente offre sur le casque Bose QuietComfort 35 II. Initialement vendu à 379 euros, l’appareil voit son prix tomber à 199 euros chez le e-commerçant français grâce à une très belle promotion. Attention, les stocks sont très limités et il faut être rapide pour profiter de la remise.

Pour voir le deal Bose chez Cdiscount, c’est ici :

Voir l’offre sur Cdiscount

Le casque Bose QC 35 II n’a jamais baissé à un tarif si bas chez Cdiscount (ni ailleurs), que ce soit pour les soldes ou pour des opérations comme le Black Friday. L’appareil audio haut de gamme a droit à quelques promotions lors de ces occasions, mais jamais son prix n’avait autant baissé.

Ce casque premium se place parmi les meilleures ventes sur le marché grâce à plusieurs avantages spécifiques qui font de lui un modèle très apprécié des utilisateurs. Autant dire que le rapport qualité prix de ce casque Bose QC 35 II, qui était déjà très bon, est encore amélioré par cette offre flash de choix signée Cdiscount.

Le casque Bose QC 35 II, un appareil indémodable

Le casque Bose QC 35 II disponible à un prix cassé sur Cdiscount pour les soldes a été dévoilé par la marque américaine il y a quelques années. Cela n’empêche pas qu’il soit encore parmi les meilleures ventes en 2020, au point qu’il n’a pas été dérangé par son successeur le Headphones 700.

Et pour cause, le prix du Bose QC 35 II est plus accessible – et il a bâti son succès sur quelques caractéristiques très haut de gamme. Il connaît toujours une grande popularité grâce à son système de réduction de bruit actif et l’intégration de Google Assistant. Vous avez la possibilité de vous focaliser sur votre musique préférée, que ce soit lors d’un trajet bruyant dans les transports en commun ou une journée de travail.

Ce n’est pas le seul avantage du casque Bose QC 35 II. En soldes sur Cdiscount ce jeudi, il profite d’une autonomie de 20 heures d’écoutes consécutives qui vous permettent de profiter de centaines de morceaux musicaux avant de devoir le recharger. Pour ce faire, vous n’avez qu’à brancher le casque avec sa prise jack 3,5 mm classique fournie avec l’appareil à la vente.

Le casque Bose QC 35 II peut récupérer beaucoup de batterie en quelques minutes, si bien que vous pouvez le brancher un quart d’heure pour pouvoir écouter plusieurs heures de musique. Actuellement à prix mini pendant ce jeudi des soldes, ce casque premium est un véritable appareil sans fil destiné au quotidien. On note aussi qu’il est léger, ce qui vous évite d’avoir mal aux oreilles après des heures consécutives d’écoute tout en vous offrant la possibilité de le transporter partout.

Cdiscount casse tous les prix

Autant dire que Cdiscount fait fort pour cette édition des soldes avec cette offre choc sur le casque Bose QC 35 II. Le produit est extrêmement populaire sur la plateforme marchande, c’est un plaisir de découvrir cette remise de 47% qui fait tomber l’appareil audio sous les 200 euros. Cdiscount nous montre comment il prévoit d’attaquer les soldes grâce à cette offre flash sur ce casque haut de gamme toujours très apprécié sur le marché. Il est déjà certain que le marchand en ligne va continuer à nous surprendre pour cette édition.

Comme les French Days, les soldes ont été décalés à cause de la pandémie sanitaire qui sévit dans le monde. Comme les boutiques physiques, les marchands en ligne espèrent bien rattraper la saison. Pour ce faire, ils vont dévoiler des promos au top sur des produits populaires. Cdiscount le démontre aujourd’hui, mais c’est également le cas de ses rivaux comme Amazon, Fnac, Boulanger ou encore Darty. Tous devraient afficher des offres flash aussi séduisantes que cette belle remise sur le casque Bose QC 35 II.

Si l’offre sur le casque Bose QC 35 II pour les soldes est très attrayante, on se doute qu’elle ne sera pas disponible bien longtemps sur Cdiscount. Elle permet à l’appareil de passer sous le prix des AirPods Pro. La comparaison n’est pas pertinente car les appareils Apple sont des écouteurs sans fil tandis que le casque de Bose est supra-auriculaire —ce qui veut dire qu’il enveloppe les oreilles avec des coussinets.

Tous deux font partie des meilleures ventes, mais le casque de Bose est désormais moins cher que celui de la marque à la pomme. Ceux qui souhaitent profiter d’une expérience sonore qualitative et immersive iront plutôt du côté du casque Bluetooth QC 35 II.

14 jours de période d’essai

Si vous choisissez le casque Bose QC 35 II sur Cdiscount pendant les soldes, vous avez doit à quelques petits avantages en plus de son prix cassé. Le marchand propose un délai de rétraction de 14 jours après la livraison de votre achat. Vous pouvez donc tester le casque premium en toute tranquillité pendant la période. S’il ne vous plait pas, vous avez la possibilité de le renvoyer pour bénéficier d’un remboursement complet. Vous avez ainsi le droit à une véritable période de test du casque Bose QC 35 II.

Cette offre éclair sur le casque Bose QC 35 II chez Cdiscount est une aubaine, c’est indéniable. Cependant, son prix affiché à moins de 200 euros risque d’attirer du monde. Les offres flash, des soldes ou non, n’ont pas vocation à rester disponible très longtemps car les stocks sont très restreints. Nous ne pouvons que vous conseiller d’être rapide afin de profiter de ce casque premium à prix mini et d’éviter que la vente éphémère ne disparaisse.

Pour voir le détail de ce deal flash sur le casque Bose QC 35 II chez Cdiscount, c’est par ici :

Voir l’offre sur Cdiscount