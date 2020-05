Cdiscount : 7 deals à ne pas manquer pour les French Days 🎯

Cdiscount est comme chaque année un des marchands les plus actifs pour ces French Days. Pour cette édition 2020, décalée en raison du confinement, les promos durent du 27 mai au 1er juin. C’est donc aujourd’hui que tout commence, et Cdiscount propose certains bons plans en quantités très limitées. Et de très grandes marques sont au rendez-vous comme Bose, Samsung et Dyson.

Cdiscount : quelles sont les meilleures offres du jour ?

Cdiscount commence en trombe ces French Days 2020, avec des offres sur des milliers de produits. Parmi les offres stars du jour, on retrouve notamment la gamme de S10 chez Samsung, et le Bose QC 35 II. Pour les offres à ne pas manquer pour les French Days Cdiscount, c’est ici que ça se passe :

French Days Cdiscount : les offres immanquables

Des promos sur tous les univers

Notre sélection des offres French Days Cdiscount prouve une chose, le marchand a encore une fois choisi une stratégie de réductions sur une large catégorie de produits. C’est déjà le cas pour le Black Friday et les soldes, et Cdiscount revient une nouvelle fois avec des réductions très généreuses. C’est pourquoi il fait une nouvelle fois partie des leaders français pendant ces French Days 2020.

La grande force de Cdiscount, c’est son positionnement de généraliste. Ce dernier lui permet de proposer des réductions sur des catégories très différentes allant de l’électroménager, à la TV en passant par la mode ou les jeux vidéo. Certaines remises montent à plus de 60%, ce qui est plus qu’intéressant !

Dans le lot des promotions, on peut noter une très belle baisse de prix sur le Bose QC 35 II, qui s’annonce comme l’une des grosses ventes de l’opération.

Mercredi, début des French Days Cdiscount

Les French Days commencent aujourd’hui et terminent le lundi 1er juin. Une grande partie de l’événement se joue dans les premières minutes, et c’est pour cela que Cdiscount n’a pas hésité à lancer des promotions sur des marques comme Samsung, Apple, Dyson ou encore Bose pour ces French Days Cdiscount.

Les French Days se rapprochent plus du Black Friday que des soldes dans leur mécanique. En effet, c’est un événement condensé en moins d’une semaine, quand les soldes s’étalent sur un mois complet. La clé est donc la rapidité si vous ne voulez pas rater la promotion de vos rêves sur Cdiscount. Alors que certaines offres sont là pour toute la durée de l’événement, d’autres peuvent expirer en quelques heures seulement. De plus, Cdiscount lance de nouvelles offres au fil de l’eau pendant ces French Days, il est donc important d’être rapide, et à l’affut.

Si vous avez consulté notre liste des bons plans Cdiscount French Days, vous le voyez, tous les types de produits sont en réduction. Du Samsung Galaxy S10 au Xiaomi Mi 9T Pro en passant par une large sélection de télévision, Cdiscount a vu grand pour ces French Days.

Cdiscount à Volonté gratuit pendant 6 jours

Si la plupart des offres de ces French Days Cdiscount bénéficient de la livraison gratuite, vous pouvez aussi profiter de l’évenement pour tester gratuitement le service CDAV (Cdiscount à Volonté). Il permet de profiter de la livraison gratuite en un jour, pendant toute l’année.

Au dela de ces 6 jours d’essai gratuit, l’abonnement vous est facturé 29€ par an. En plus des avantages de livraison, il permet d’accéder au service Cafeyn (presse illimitée en ligne) et à des remises exclusives. Autre avantage, l’abonnement CDAV peut être partagé avec 2 proches.

