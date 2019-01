Ce concurrent chinois d’Alexa et de Google Assistant est déjà sur 200 millions d’appareils

Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones : Découvrir ou Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones :ou lire notre article

Etant donné que l’internet est censuré par le gouvernement en Chine, les assistants numériques de Google et d’Amazon, les stars du CES de Las Vegas, n’y sont pas disponibles. Cependant, on peut y accéder à des services similaires, proposées par les entreprises chinoises.

Et DuerOS fait partie de ces assistants numériques disponibles dans l’Empire du Milieu. Celui-ci est proposé par le moteur de recherche Baidu, le plus utilisé dans le pays.

200 millions d’appareils connectés à DuerOS, l’assistant numérique de Baidu

D’après notre confrère TechCrunch, Baidu vient d’annoncer sur Weibo (l’équivalent de Twitter en Chine) que DuerOS est aujourd’hui installé sur plus de 200 millions d’appareils.

Comme Assistant et Alexa, DuerOS est disponible sur mobile, enceintes connectés, écrans connectés, sur certains véhicules, et même sur des appareils électroménagers.

En revanche, toujours d’après TechCrunch le nombre d’appareils qui utilisent réellement l’assistant est moins élevé : 35 millions d’appareils qui utilisaient DuerOS par mois, en novembre. Et en terme de fonctionnalités, DuerOS ne semble pas encore aussi développé qu’Alexa ou Google Assistant.

Quoi qu’il en soit, les chiffres présentés par Baidu restent impressionnants. A titre de comparaison, Amazon a récemment indiqué que 100 millions d’appareils utilisant Alexa ont été vendus. Et d’après Google, Assistant sera installé sur plus d’un milliard d’appareils avant la fin du mois. Mais il s’agit principalement de smartphones, et non d’enceintes connectées.

Sinon, pour rappel, Huawei propose également un assistant numérique baptisé Xiaoyi pour les produits qu’il vend en Chine. Et il se pourrait que le constructeur, actuellement numéro 2 du marché des smartphones, soit tenté de proposer celui-ci dans d’autres pays.

