L’enceinte AI Speaker de Huawei ressemble un peu trop au HomePod

A l’instar de Google, Samsung, Amazon et Apple, le constructeur chinois Huawei propose également des enceintes connectées. Néanmoins, sa stratégie dans ce marché est assez curieuse : proposer des produits dont les designs rappellent un peu trop ceux des produits concurrents.

Il y a deux mois, lors de l’IFA 2018 à Berlin, Huawei a levé le voile sur une enceinte connectée baptisée IA Cube (même s’il ne s’agit pas d’un cube). Le produit sert à la fois de routeur 4G et d’enceinte connectée qui utilise l’assistant Alexa d’Amazon.

Mais ce qui était le plus remarquable, c’était la ressemblance entre l’IA Cube de Huawei et le Google Home.

Huawei joins the Alexa-powered smart speaker club with the not-cube-shaped AI Cube https://t.co/rFmPelvnjI pic.twitter.com/AjE9lnSqJK

— CNET (@CNET) August 31, 2018