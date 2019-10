Ce joueur de poker a-t-il utilisé Twitch pour tricher et gagner plus de 250 000 dollars ?

Stones Gambling Hall, un établissement de jeu basé en Californie, vient de déclarer qu’il mettait un terme aux diffusions en direct des parties de poker. Cette décision a été prise suite à plusieurs suspicions de tricherie envers Mike Postle. La première lanceuse d’alerte a été Veronica Brill, une joueuse de poker, mais également commentatrice qui a déjà joué avec Mike Postle.

Mme Brill et M. Postle ont notamment joué ensemble sur Stones Live, des parties de poker diffusées en direct sur Twitch, fort de son succès c’est à ce moment que tous les regards se sont tournés vers lui. Après Veronica Brill, plusieurs autres adeptes de cette discipline ont déposé plainte contre Mike Postle.

If someone is displaying a probability of cheating on a live stream you don’t make the entire room not be able to use their cellphones in an attempt to reduce everyone’s anxiety and then still promote the player as one of the best.

Pour le moment, aucunes de ces accusations ne peuvent être confirmées. Pourtant, selon Veronica Brill cela paraît fortement improbable que Mike Postle gagne autant et sur une telle durée sans tricher. De son côté, le tricheur présumé n’a pas tenu à réagir à ces propos de façon officielle, il a simplement évoqué le sujet dans un podcast dédié au poker, et très rapidement sur Twitter.

There is so much I want to say and now so much that I am forced to say which involves gloating about my 16 year poker career. One that involves me being so successful everywhere I’ve played including online, that I’ve been accused of having an unfair advantage by a handful of 1/2

— Mike (@Mike_Postle) September 30, 2019