Ce MOOC peut vous aider à concrétiser votre idée de startup

Décrire les phases essentielles à la réussite d’un projet entrepreneurial. C’est l’ambition du MOOC « Création d’entreprises innovantes : de l’idée à la start-up » proposé par l’IAE Montpellier, un établissement rattaché à l’Université de Montpellier. Il est possible de s’inscrire à ce cours jusqu’au 18 février 2021.

Les étapes clés de la création d’une startup passées au crible

Cet enseignement de six semaines concerne l’ensemble des entreprises innovantes, qu’il s’agisse d’innovation technologique, mais aussi dans les domaines du marketing, de la relation client, dans le business model, ou encore ayant une dimension sociale. Les produits et les services sont donc concernés.

Le cours s’adresse à tous ceux qui ont un intérêt pour la création d’entreprise innovante et particulièrement aux personnes qui ont un projet, qu’il soit encore au stade de simple idée ou un peu plus abouti. Il se destine aussi à un public plus large, passionné d’innovation et du monde de la création des startups.

Le MOOC aborde ainsi les étapes clés du parcours d’un entrepreneur. Il évoque la question de la validité et de la faisabilité d’une idée innovante. La formalisation d’un business model adapté sera aussi traitée. Les problèmes du financement d’une entreprise innovante et des critères propres à convaincre les investisseurs sont également au menu. Enfin, le sujet des aides et des conseils à destination des porteurs de projet est aussi au programme.

Au terme de cet enseignement, les élèves pourront obtenir une attestation de suivi avec succès. Il faudra pour cela avoir une note supérieure ou égale à 12 sur 20 lors des différents quiz proposés. Le succès de ce MOOC n’est plus à confirmer puisqu’il aborde déjà sa cinquième saison. Les quatre premières ont permis d’attirer 56 000 inscrits.

À noter que la plateforme France université numérique propose d’autres MOOCS liés aux domaines de la Tech. Vous pouvez notamment retrouver cet enseignement gratuit sur les métiers de la robotique.