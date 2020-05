Ce nouveau jailbreak peut déverrouiller tous les iPhone… même ceux sous iOS 13.5

Une équipe de hackers vient de publier un nouveau jailbreak capable de déverrouiller tous les iPhone existants, même les plus récents sous la mise à jour iOS 13.5. Pour la petite histoire, dès qu’Apple a instauré son règlement concernant l’utilisation des applications en ne permettant que d’accéder à celles validées par l’App Store, certains hackers se sont sentis prisonniers (d’où le nom jailbreak). C’est Jon Lech Johansen qui a contourné pour la première fois les mesures de sécurité Apple.

Pour sa défense, la firme de Cupertino explique que ce règlement permet de garantir la sécurité de ses utilisateurs. Toutefois, les jailbreakers estiment qu’en contournant ces mesures, ils peuvent utiliser leur smartphone d’une façon bien plus libérée (comme sous Android).

L’équipe unc0ver vient donc de publier ce nouveau jailbreak fonctionnant avec tous les iPhone sous iOS 11 et plus. Le plus fort c’est que même les iPhone sous iOS 13.5, publiée cette semaine, sont également concernés. Évidemment, les détails concernant les failles utilisées par les hackers pour déployer ce jailbreak ne sont pas connues, cependant Apple devrait sans tarder découvrir d’où vient la brèche et mettre fin à ce processus de déverrouillage au moins pour les versions les plus récentes. En principe, la firme de Cupertino est assez réactive pour trouver une solution dans ces cas là.

La plupart des experts en sécurité s’accordent pour dire qu’il est déconseillé de jailbreaker son iPhone, car lorsqu’on le fait, le « jardin clos » mis en place par Apple est bien plus vulnérables laissant apparaître de nouvelles failles de sécurité. Malheureusement pour la firme de Cupertino, son « walled garden », traduis littéralement « jardin clos » en français, inspire de moins en moins confiance aux utilisateurs. La semaine dernière, un article rédigé par Lorenzo Franceschi-Bicchierai pour Motherboard, expliquait comment des hackers ont actuellement en leur possession le code d’une première version d’iOS 14 depuis le mois de février, alors que cette nouvelle version est prévue pour la rentrée prochaine. Avec de telles actualités, le jailbreak pourrait rapidement redevenir tendance comme pendant les débuts de l’iPhone.