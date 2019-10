Ce nouveau jeu vidéo vous entraîne à survivre en cas d’apocalypse

Il souhaite qu’il soit joué dans les salles de classe. William Volk, un développeur de jeu vidéo américain, a lancé il y a quelques jours Climate Trail, un jeu disponible gratuitement sur ordinateur et sur smartphone, quelque peu inspiré de « Oregon Trail ». Face au dérèglement climatique, l’homme a imaginé le pire, et propose un jeu à la fois divertissant et éducatif, sur sa propre vision de la fin du monde.

Dans un long itinéraire vous faisant partir d’Atlanta en direction du Canada, les personnages évolueront dans une atmosphère apocalyptique sérieusement imaginée. « J’essaie de me battre en mettant les gens dans une situation qui pourrait se produire », expliquait le développeur, dans une interview accordée à Gizmodo, en ajoutant que « ce n’est pas impossible ».

Un jeu vidéo pour s’entraîner face à la fin du monde

Le but du jeu sera d’arriver sain et sauf au Canada. L’itinéraire des réfugiés climatiques vous conduira sur plus de 1 000 miles (1 600 km), alors que la chaleur devient insupportable au sud des États-Unis. Mais ne comptez pas sur un véhicule pour vous y emmener : dans la situation apocalyptique imaginée par William Volk, l’essence a disparu. Les denrées alimentaires se font également rares, et il faudra effectuer des passages dans plusieurs villes pour y trouver de l’eau. A vous de décider, si celle-ci sera bonne à boire ou non.

Le game play n’est pas non plus uniquement tourné vers un jeu de survie classique. L’encrage dans la réalité est bien présent, alors que votre personnage partira en chemin avec d’autres personnes, au scénario soigneusement écrit. On pense notamment à Katherine, une climatologue, mais également Albert, ayant participé à « la guerre des ressources », plus tôt. Ces personnages reviennent souvent sur l’histoire et les événements qui se sont déroulés, avant d’en arriver là.

Mais la guerre racontée par Albert « n’a pas duré longtemps ». Dans le récit du jeu vidéo, le personnage nous explique comment la baisse des stocks de pétrole a rapidement anéanti tous les pays et tous les Hommes, et qu’il « n’y avait plus grand-chose à faire ».

Tenter de résister

L’un des points les plus intéressants mentionnés par William Volk dans son interview à Gizmodo concerne la progression de son optimisme, au fur et à mesure qu’il développait le jeu. « Le problème avec ce jeu, c’est que j’ai commencé avec une attitude beaucoup plus optimiste que lorsque je l’ai terminé », a déclaré Volk. « Plus j’ai creusé, plus les choses semblaient pires qu’on ne l’imaginait », ajoutait l’homme.

Il faut dire que pour en réaliser l’interprétation la plus réaliste possible, le développeur a dû faire appel à de nombreux profils de chercheurs. En mettant en scène des tempêtes notamment, M. Volk a beaucoup appris sur l’évolution des profils des catastrophes naturelles, si la chaleur et le taux de dioxyde de carbone dans l’air tenaient à augmenter considérablement.

Un jeu vidéo disponible gratuitement

J’imagine bien que vous vous en doutez : une fois arrivé au Canada, les choses ne seront pas terminées pour vous et votre survie. Mais déjà, l’itinéraire vous aura fait passer par de nombreuses impasses, et il vous faudra certainement plusieurs tentatives ou beaucoup de chance pour atteindre le nord du continent du premier coup.

Plusieurs niveaux de difficultés sont d’ailleurs proposés, si vous souhaitez revivre l’expérience, avec des conditions (notamment au niveau de la température atmosphérique) encore plus difficiles.

Disponible depuis plusieurs semaines, le jeu est accessible au téléchargement gratuit sur Mac, Windows et Linux. Pour la partie smartphone, le jeu est disponible à la fois sur le Play Store (Android) et sur l’App Store (iOS). Pour l’heure, les traductions françaises ne sont pas disponibles, mais on imagine bien qu’avec le temps, Climate Trail pourrait s’en doter. On attend vos réactions, dans l’espace commentaire.