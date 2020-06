Ce nouveau robot dévoilé par Harvard a la taille d’un petit scarabée

Si les robots de Boston Dynamics sont particulièrement impressionnants, celui dévoilé lors du congrès de robotique ICRA 2020 par des chercheurs de Harvard l’est tout autant. Baptisé HAMR-Jr, il présente des particularités étonnantes.

Un robot de 2,25 centimètres de longueur

La première caractéristique de ce minuscule robot est sa taille, puisque celui-ci sa longueur est de 2,25 centimètres pour un poids total de seulement 0,32 gramme. S’il est baptisé de la sorte, c’est parce que le dispositif est le successeur du HAMR (Harvard Ambulatory Microbot), un autre robot présenté en 2018 qui pesait 1,65 gramme. Ce dernier était capable de marcher sur une surface dure, mais aussi de marcher sous et sur l’eau.

Pour développer un tel robot, les chercheurs ont utilisé la même technique que pour son prédécesseur. Il s’agit là d’un procédé basé sur l’origami qui permet de découper une feuille en deux dimensions puis de plier celle-ci pour que l’appareil profite d’une forme en 3D.

Cette même technique a déjà été utilisée par les scientifiques de Harvard pour mettre au point le robot volant RoboBee, et elle peut également servir à faire des robots de plus grandes tailles selon l’échelle recherchée.

Le robot HAMR-Jr est en mesure de se déplacer très rapidement, de sauter et de transporter des charges beaucoup plus lourdes que son propre poids. Côté vitesse, les chercheurs de Harvard affirment qu’il peut « peut courir à une vitesse d’environ 14 longueurs de corps par seconde, ce qui en fait non seulement l’un des plus petits, mais aussi l’un des plus rapides des microrobots ». En somme, il est deux fois plus rapide que le champion de sprint Usain Bolt.

Kaushik Jayaram, chercheur à Harvard et premier auteur d’un article sur le robot, indique à son sujet : « La plupart des robots à cette échelle sont assez simples et ne font que démontrer une mobilité de base. Nous avons montré qu’il n’est pas nécessaire de compromettre la dextérité ou le contrôle de la taille », ajoutant : « nous avons prouvé que ce processus peut être appliqué à pratiquement n’importe quel appareil de différentes tailles ».