Ce nouveau rôle très prometteur pour Elizabeth Moss, la star de Handmaid’s Tale

On a appris à vraiment apprécier Elizabeth Moss ces dernières années. L’actrice qui est la star de la série The Handmaid’s Tale sur OCS et Hulu, puis, toute aussi convaincante, dans le film Invisible Man. Bref, on aime ce qu’elle fait et nous ne sommes visiblement pas les seuls. Résultat, on a aussi envie d’en voir plus. Bonne nouvelle donc avec l’annonce d’un nouveau rôle, que l’on découvre grâce aux informations du site Entertainment Weekly.

Elizabeth Moss dans une mini-série

Alors que le tournage de The Handmaid’s Tale a été suspendu en raison de la pandémie de coronavirus, elle embraye donc sur un nouveau projet. Il s’agit d’une mini-série dont elle tiendra le rôle principal.

Quel est ce projet ? Il s’agit d’une série nommée Candy, qui est inspirée de faits réels. A l’écriture de l’histoire, on trouve la géniale Robin Veith, aux manettes de Mad Men et ensuite de The Act. De sacrées références qui permettent d’augurer du meilleur pour cette série. L’histoire dont est inspirée cette série est plutôt sombre puisque Elizabeth Moss va y incarner Candy Montgomery, une femme au foyer accusée d’avoir tué sa voisine à coups de hache en 1980 au Texas. Une histoire qui a déjà été exploitée dans un téléfilm nommé « A Killing in a Small Town », diffusé par CBS en 1990. C’est alors l’actrice Barbara Hershey qui incarnait le rôle principal .

Cela faisait un bon moment que j’avais envie de jouer une anti-héroïne, et j’essayais depuis encore plus longtemps de travailler à nouveau avec Robin après Mad Men. Alors quand elle m’a proposé de jouer une femme au foyer texane qui, comme diraient certains, s’en est tirée en toute impunité, j’ai simplement répondu : « Ok, où est-ce que je signe ? »

a détaillé Elizabeth Moss. Elle a aussi souligné le plaisir de pouvoir travailler avec Nick Antosca, producteur exécutif de The Act.